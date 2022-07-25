مونديال يوجين: سيدات الولايات المتحدة تحرزن ذهبية التتابع 4 مرات 400 م والميدالية القياسية الـ20 لفيليكس

الأميركية سيدني ماكلافلين خلال اللفة الاخيرة في سباق التتابع 4 مرات 400 م في الطريق الى ذهبية مونديال يوجين لألعاب القوى في 24 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرزت سيدات الولايات المتحدة اللقب العالمي في سباق التتابع 4 مرات 400 م في النسخة الثامنة عشرة لمونديال يوجين لألعاب القوى.

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ونجحت الأميركيات بقيادة سيدني ماكلافلين، صاحبة اللقب العالمي والرقم القياسي في سباق 400 م حواجز، في إحراز المركز الأول عن جدارة بزمن 3:17.79 دقائق، وتقدمن على جامايكا (3:20.74 د) وفرنسا (3:25.81 د).

وساهمت الأميركيات في كسب مواطنتهن الأسطورة أليسون فيليكس ميداليتها الـ20 في بطولات العالم (رقم قياسي) بعدما شاركت في التصفيات السبت.

وكانت فيليكس عدلت عن قرار اعتزالها الذي اتخذته يوم الجمعة الماضي في افتتاح البكولة عقب تتويجها مع منتخب بلادها ببرونزية سباق التتابع المحتلط 4 مرات 400 م، وذلك من أجل خوض تصفيات التتابع 4 مرات 400 م.

وبعدما بدت خائبة بإنهاء مشوارها ببرونزية يوم الجمعة الماضي، أنهت فيليكس مسيرتها المذهلة بأفضل طريقة ممكنة بميداليتها العالمية الـ20 في 10 مشاركات في المونديال بدأتها لأول مرة في بطولة العالم في باريس عام 2003 عن عمر 17 عامًا.

وبعد ذلك بعام واحد، فازت بفضية سباق 200 م في أولمبياد أثينا، وكانت بداية حصيلة غير مسبوقة من الميداليات في سباقات 200 م و400 م والتتابع 4 مرات مع منتخب بلادها.

رفعت غلتها في 10 بطولات عالمية 20 ميدالية (14 ذهبية، وثلاث فضيات، وثلاث برونزيات) بينها أربع ميداليات ذهبية فردية، علما أنها أكثر الرياضيين تتويجا لدى الجنسين.

كانت فيليكس الدعامة الأساسية للمنتخب الأميركي، حيث شاركت في خمس ألعاب أولمبية حصدت خلالها 11 ميدالية: سبع ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية واحدة.

© 2022 AFP