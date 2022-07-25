يوتلسات ووان ويب على وشك الاندماج لإنشاء شركة كبرى للإنترنت عبر الفضاء

غلين كيرك ا ف ب/ارشيف

عامل فني يشرح تفاصيل القمر الاصطناعي "يوتلسات كوانتوم" وهو أول قمر اصطناعي "مرن"، في مركز لمجموعة "ايرباص" لصناعات الفضاء والدفاع في بورتسموث جنوب انكلترا في 26 شباط/فبراير 2018

باريس (أ ف ب) – أكدت شركة يوتلسات الفرنسية المشغلة للأقمار الاصطناعية الإثنين بدء محادثات بهدف "تقارب محتمل" مع "وان ويب" البريطانية وكوكبتها من الأقمار الاصطناعية بهدف إنشاء شركة رائدة للإنترنت العالي السرعة عبر الفضاء، تنافس شركات أميركية كبرى على غرار مشروع "ستارلينك" الذي تطوره شركة "سبايس إكس" المملوكة لإيلون ماسك.

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وتملك "يوتلسات" مجموعة من 35 قمرا اصطناعيا تنشرها على ارتفاع 36 ألف كلم عن الأرض لتوفير خدمات إنترنت عالي السرعة وسريع الاستجابة، وهو أساسيّ لتلبية حاجات متنامية بسرعة.

ويهدف مشروع الاندماج إلى توفير موقع للكيان الذي سينبثق عنه في قطاع الإنترنت العالي السرعة عبر الأقمار الاصطناعية، ولا سيما للمناطق المعزولة التي لم تصلها خدمة الاتصال عبر الألياف البصرية أو لتلبية حاجات السيارات الذكية في المستقبل على سبيل المثال.

وستسمح العملية بقيام شركة عملاقة جديدة بمواجهة "ستارلينك" التي نشرت حتى الآن أكثر من نصف كوكبتها من الأقمار الاصطناعية البالغ عددها 4408، أو مجموعة الأقمار الاصطناعية "كويبر" التي يعتزم جيف بيزوز مؤسس أمازون نشرها في المستقبل.

© 2022 AFP