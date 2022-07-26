اعتراض أكثر من 350 مهاجرًا غير نظامي قبالة المغرب

مهاجرون بينهم قصر وصلوا سباحة من المغرب الى جيب سبتة الاسباني يستريحون امام الجنود الاسبان في 18 أيار/مايو 2021.

الرباط (أ ف ب) – اعترضت البحرية الملكية المغربية بين السبت والاثنين أكثر من 350 مهاجرًا غير نظامي بينهم أربعة أطفال "على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب الكياك" أو "سباحةً"، في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، حسبما قال مصدر عسكري الثلاثاء.

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ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن المصدر قوله إن "معظم هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، ومن بينهم 10 نساء و4 أطفال، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب الكياك، فيما كان البعض الآخر يحاول الهجرة سباحةً".

وأضاف أن "الأشخاص الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الأولية الضرورية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل نقلهم سالمين إلى أقرب موانئ المملكة للقيام بالاجراءات الادارية الجاري بها العمل".

وأفادت السلطات المغربية الإثنين عن وفاة ثمانية مهاجرين بعد غرق زورقهم المطاطي قبالة الساحل الجنوبي للمغرب أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية.

والمغرب بلد عبور للعديد من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا من سواحلها الأطلسية أو المتوسطية، وكذلك عبر جيبي سبتة ومليلية الاسبانيين برا شمال المملكة.

وقضى أو فُقد أثر نحو ألف مهاجر في عرض البحر في النصف الأول من عام 2022 خلال محاولتهم العبور إلى اسبانيا، وفق آخر حصلية لمنظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية.

ويساوي هذا العدد تقريبًا نصف الحصيلة المسجّلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي (2087)، إذ تراجعت مؤخرًا أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون الوصول إلى اسبانيا انطلاقا من المغرب، وذلك بعد استئناف التعاون بين البلدين وتطبيع علاقاتهما الدبلوماسية.

© 2022 AFP