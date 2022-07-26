الحكم على الحارسة الأميركية السابقة هوب سولو بالسجن مع وقف التنفيذ

مارك سيروتا غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

صورة أرشيفية لحارسة المنتخب الأميركي السابقة هوب سولو قبيل مباراة ضد روسيا في بوكا راتون، فلوريدا، في 8 شباط/فبراير 2014

واشنطن (أ ف ب) – حُكِمَ على الحارسة السابقة لمنتخب كرة القدم الأميركي هوب سولو بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، بعدما وجدت خلف مقود سيارتها في وضع لا يسمح لها بالقيادة في آذار/مارس الماضي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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وأقرت ابنة الأربعين عاماً التي ساهمت في قيادة المنتخب الأميركي للسيدات للفوز بذهبية أولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012 وكأس العالم 2015، بالتهمة الموجهة اليها، مشيرة الى أنها تتعافى ببطء بعد خضوعها للعلاج من الإدمان على الكحول.

وتم توقيف سولو في آذار/مارس بعدما وجدتها الشرطة مغمى عليها خلف مقود السيارة في موقف تابع لمركز تسوق في ولاية كارولينا الشمالية، مع وجود طفليها التوأمين البالغين من العمر عامين في السيارة.

وأظهرت الاختبارات أن تركيز الكحول في الدم كان ثلاثة أضعاف الحد القانوني مع وجود أثار رباعي هيدرو كانابينول الذي يُعرف اختصاراً بـ "تي ايتش سي"، وهو الجزيئة الأكثر شهرة في نبات القنب الهندي، في العينة التي أخذت منها.

وأفادت صحيفة "وينستون-سالم دجورنل" أن مكتب المدعي العام لمقاطعة فورسيث أصدر الإثنين حكماً على سولو بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.

وذكرت الصحيفة أنه تم إسقاط تهم الجنحة وإساءة معاملة الأطفال ومقاومة الشرطة.

ونشرت سولو على موقع إنستغرام مساء الاثنين "لقد استهنت بالجزء المدمر للكحول في حياتي"، مضيفة "لقد ارتكبت خطأ فادحاً. إنه من دون شك أسوأ خطأ في حياتي".

وأشارت الى أنه "كان طريقاً طويلاً" في مسار تعافيهما من الإدمان، شاكرة أصدقائها وعائلتها والمحامين والعاملين في العيادة التي تتلقى فيها العلاج، من دون أن تذكر الحكم الصادر بحقها بشكل مباشر.

وهذه ليست المخالفة الأولى لسولو المتزوجة من لاعب كرة القدم الأميركية السابق جيرامي ستيفنز، إذ ألقي القبض عليها عام 2014 في منزلها بولاية واشنطن بتهمة الاعتداء على أختها غير الشقيقة وابن أختها البالغ من العمر 17 عاماً خلال جمعة عائلية.

وقالت سولو في ذلك الوقت إنها تصرفت دفاعاً عن النفس وأسقطت القضية لاحقاً.

© 2022 AFP