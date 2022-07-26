مقتل خمسة متظاهرين خلال احتجاج ضد بعثة الأمم المتحدة في شرق الكونغو الديموقراطية (حصيلة رسمية)

متظاهرون بالقرب من قاعدة مونوسكو في غوما في 26 تموز/يوليو 2022

كينشاسا (أ ف ب) – قُتل خمسة أشخاص على الأقل في غوما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الثلاثاء، في اليوم الثاني من الاحتجاجات ضد بعثة الأمم المتحدة المتهمة بعدم القيام بعمل مجدٍ في التصدي للجماعات المسلحة، وفق ما علم من مصادر رسمية.

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وكتب المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا على تويتر "خمسة قتلى وخمسون جريحًا على الأقل"، قائلًا إنه سيتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة "عن الخسائر البشرية والمادية وكذلك العواقب التي سيتم استخلاصها" إثر التظاهرات.

قال مراسل لوكالة فرانس برس في المنطقة إن رصاصة أطلقت على ما يبدو حوالي الساعة 11,00 صباحا (9,00 بتوقيت غرينتش) من داخل القاعدة اللوجستية لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) وأصابت متظاهرا شابا في رأسه، ونُقلت جثته على الإثر في سيارة إسعاف تابعة للجيش الكونغولي.

في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، تجمع مئات المتظاهرين في محيط قاعدة مونوسكو اللوجستية وهاجموا معسكر البعثة الواقع خارج وسط مدينة غوما، عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية المضطربة.

وتمكنت قوات الأمن الكونغولية من احتواء الحشد بالقرب من القاعدة اللوجستية فيما حمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "لم نعد نريد مونوسكو" و"وداعا مونوسكو".

الاثنين، اقتحم مئات المتظاهرين مقر مونوسكو وقاعدتها اللوجستية مطالبين برحيل قوات حفظ السلام من جمهورية الكونغو الديموقراطية، ثم حطموا النوافذ والجدران ونهبوا أجهزة الكمبيوتر والكراسي والطاولات وأشياء عالية الكلفة.

© 2022 AFP