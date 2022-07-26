مقتل خمسة متظاهرين على الأقلّ خلال احتجاج ضد بعثة الأمم المتحدة في غوما

متظاهرون بالقرب من قاعدة مونوسكو في غوما في 26 تموز/يوليو 2022

غوما (الكونغو الديموقراطية) (أ ف ب) – قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأُصيب نحو خمسين بجروح في غوما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الثلاثاء، في اليوم الثاني من الاحتجاجات ضد بعثة الأمم المتحدة المتهمة بعدم التصدي بفاعلية للجماعات المسلحة، وفق ما أفادت مصادر رسمية.

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وكتب المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا على تويتر "خمسة قتلى وخمسون جريحًا على الأقل"، قائلًا إنه سيتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة "عن الخسائر البشرية والمادية وكذلك تداعيات" التظاهرات.

قال مراسل لوكالة فرانس برس في المنطقة إن رصاصة أطلقت على ما يبدو حوالي الساعة 11,00 صباحا (9,00 بتوقيت غرينتش) من داخل القاعدة اللوجستية لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية (مونوسكو) وأصابت متظاهرا شابا في رأسه، ونُقلت جثته على الإثر في سيارة إسعاف تابعة للجيش الكونغولي.

في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، تجمع مئات المتظاهرين في محيط قاعدة مونوسكو اللوجستية وهاجموا معسكر البعثة الواقع في ضواحي غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو المضطرب.

وتمكنت قوات الأمن الكونغولية من احتواء الحشد بالقرب من القاعدة اللوجستية فيما حمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "لم نعد نريد مونوسكو" و"وداعا مونوسكو".

وأعلن المسؤول الإداري في مستشفى CBCA Ndosho سيرج كيلومبيرو في تصريح لفرانس برس أن "28 جريحًا أصيبوا بطلقات نارية أمس، تم نقلهم إلى المستشفى، وهذا الصباح أدخل (المستشفى) ثمانية جرحى (أصيبوا) بطلقات نارية. بعضهم في حال حرجة. لكننا لم نسجّل بعد قتلى لدينا".

شلّ الحركة في بيني وبوتيمبو

في مدينة بيني على بعد 350 كيلومترًا شمال غوما في شمال كيفو (شرق)، شلّ المتظاهرون المناهضون لمونوسكو حركة السير.

أُحرقت إطارات في أحياء عدة، وأُغلقت محطات وقود ومتاجر وأسواق.

وانتشر عسكريون على الطريق الوطني رقم 4 الذي يؤدّي إلى القاعدة المحلية لمونوسكو في المدينة.

وكان الوضع مماثلًا في مدينة بوتمبو التجارية الأساسية في شمال كيفو حيث شُلّت الحركة. وأمام قاعدة مونوسكو، قامت القوات الأمنية بتفريق متظاهرين، بحسب شهود عيان.

الاثنين، اقتحم مئات المتظاهرين مقر مونوسكو وقاعدتها اللوجستية مطالبين برحيل قوات حفظ السلام من جمهورية الكونغو الديموقراطية، ثم حطموا النوافذ والجدران ونهبوا أجهزة الكمبيوتر والكراسي والطاولات وأشياء ذات قيمة مادية.

لصوص يفرغون مستودع تابع لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية (مونوسكو) في غوما في 25 تموز/يوليو 2022 ميشال لونانغا ا ف ب

وكتبت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية في بيان أنها "تدين بشدّة الهجوم الذي شنته مجموعة من اللصوص على مقرها في غوما شمال كيفو على هامش تظاهرة منعها رئيس بلدية مدينة غوما".

وكانت الحكومة الكونغولية قد دانت أيضًا "أي شكل من أشكال الاعتداء على موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها"، بحسب مويايا، واعدة "بمحاكمة المسؤولين ومعاقبتهم بشدة".

وتضمّ مونوسكو، التي كانت تُعرف ببعثة الأمم المتحدة في الكونغو قبل 2010، أكثر من 14 ألف عضو في قوات حفظ السلام. وهي تعمل في جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ العام 1999.

© 2022 AFP