موكييلي يودّع لايبزيغ وفي طريقه إلى سان جرمان

روني هارتمان ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – أكّد المدافع الفرنسي نوردي موكييلي، المتوقع انضمامه إلى باريس سان جرمان، رحيله عن نادي لايبزيغ بطل كأس ألمانيا في كرة القدم.

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قال اللاعب الدولي البالغ 24 عاماً في شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "جماهير لايبزيغ، بعد أربع سنوات سوياً، وصلت قصتنا إلى نهايتها".

ومن المتوقع اعلان تعاقد سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي، مع موكييلي في الساعات المقبلة، علماً ان نادي تشلسي الإنكليزي كان يسعى أيضاً لضمّه.

وسيسمح وصول هذا المدافع الذي خطا خطواته الأولى في باريس أف سي قبل انتقاله إلى لافال ومونبلييه وثم لايبزيغ في 2018، للنادي الباريسي المملوك قطرياً بالحصول على حلول إضافية على الرواق الأيمن حيث يلعب الدولي المغربي أشرف حكيمي.

كما بامكان موكييلي أن يلعب ضمن دفاع مكوّن من ثلاثة لاعبين، وهو نظام يفضله المدرب الباريسي الجديد كريستوف غالتييه الذي حلّ بدلاً من الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وسيصبح موكييلي ثالث لاعب ينضم إلى بطل فرنسا في سوق الانتقالات الصيفية، بعد لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا من بورتو والمهاجم الفرنسي الشاب هوغو إيكيتيكي (20 عاماً) من رينس.

وساهم موكييلي محلياً في حلول لايبزيغ في المركز الثاني خلف بطل ألمانيا بايرن ميونيخ في عام 2021 والفوز بالكأس الموسم المنصرم، كما تألق على الساحة الأوروبية بوصوله إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا 2020 ومسابقة "يوروبا ليغ" 2022.

ويشكّل هذا الانتقال أيضاً لموكييلي فرصة جيدة لاختيار محتمل مع منتخب "الديوك" قبل انطلاق نهائيات مونديال قطر 2022 (21 تشرين الثاني/نوفمبر-18 كانون الأوّل/ديسمبر).

وارتدى موكيلي المتحدر من مونتروي، في منطقة باريس، قميص منتخب بلاده في مباراة ودية يتيمة كانت أمام فنلندا 2-صفر في 7 أيلول/سبتمبر 2021 في ليون، ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، ودخل في نهاية اللقاء.

© 2022 AFP