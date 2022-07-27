الصين تقول إن الولايات المتحدة س"تتحمل كل العواقب" إذا زارت بيلوسي تايوان

سول لويب ا ف ب/ارشيف

بكين (أ ف ب) – حذّرت الصين الأربعاء من أن واشنطن "ستتحمل العواقب" إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تايوان مع تصاعد التوترات بين البلدين قبل مكالمة هاتفية متوقعة بين الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ.

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وردت بكين بشدة على الولايات المتحدة بعد ورود تقارير الأسبوع الماضي بأن الديموقراطية بيلوسي التي تتولى أحد أكثر المناصب أهمية في الولايات المتحدة بعد الرئيس ونائبه، قد تزور جزيرة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي في آب/أغسطس.

ويرجح أن تهيمن الزيارة المحتملة لبيلوسي على مكالمة هاتفية بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي جو بايدن قال الأخير إنه يتوقع أن تجرى هذا الأسبوع.

واستمرت العلاقات بين القوتين العالميتين في التدهور في ظل رئاسة بايدن بسبب قضايا من أبرزها مسألة تايوان وحقوق الإنسان والمنافسة في قطاع التكنولوجيا.

وحذّرت بكين هذا الأسبوع من أنها "تستعد" لزيارة محتملة لبيلوسي، والتي ستكون أول زيارة يقوم بها رئيس لمجلس النواب الأميركي لتايوان منذ العام 1997.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحافي دوري "إذا مضت الولايات المتحدة قدما في زيارة تايوان... فإن الجانب الأميركي سيتحمل كل العواقب المترتبة على ذلك"، إذ تعتبر بكين أن تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين.

وأضاف "نحن نعارض بشدة زيارة بيلوسي لتايوان".

وتثير زيارة محتملة يتوقع أن تجريها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان قلق إدارة الرئيس جو بايدن خشية اعتبارها تجاوزا لخطوط الصين الحمراء.

وقال بايدن الأسبوع الماضي إن الجيش الأميركي "يعتقد أنها ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي".

"إظهار دعم"

وتعيش تايوان التي تتمتع بنظام ديموقراطي تحت تهديد دائم من الصين بغزوها إذ تعتبر الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي جزءا من أراضيها وستضمها بالقوة إذا لزم الأمر.

وازدادت الطلعات الجوية الصينية قرب تايوان بشكل حاد هذا العام فيما تعمل بكين على عزل الجزيرة على الساحة الدولية.

وتأتي الزيارة في فترة مشحونة إذ يستعد الرئيس شي جينبينغ، أكثر الزعماء الصينيين نفوذا منذ عقود، لترسيخ سلطته في وقت لاحق هذا العام خلال اجتماع حزبي مهم في ظل رياح اقتصادية معاكسة.

ولم تؤكد بيلوسي الزيارة، إلا أنها قالت الأسبوع الماضي للصحافيين "من المهم بالنسبة إلينا أن نظهر الدعم لتايوان"، بينما نفت أن يكون الكونغرس يتحرّك لدعم استقلال الجزيرة.

وتحظى تايوان بدعم الحزبين الجمهوري والديموقراطي في واشنطن حيث يسود انقسام بين الفصيلين السياسيين حول غالبية الملفات، واستدعت تحذيرات الصين نداءات تحض بيلوسي على المضي قدما.

ولطالما وجّهت بيلوسي انتقادات إلى الصين وأقامت علاقة صداقة مع الدالاي لاما وأثارت عام 1991 حفيظة بكين أثناء زيارة عبر عرض لافتة في ساحة تيان انمين لاستذكار متظاهرين مدافعين عن الديموقراطية قتلوا هناك قبل عامين.

وقال رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) ولياك برنز الأسبوع الماضي إن شي يبدو ملتزما خيار استخدام القوة، رغم العبر المستخلصة من الصعوبات التي تواجهها روسيا في أوكرانيا.

وأوضح "لن نقلل من تصميم الرئيس شي على تأكيد سيطرة الصين" على تايوان المتمتعة بحكم ذاتي.

© 2022 AFP