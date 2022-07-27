بايرن ميونيخ لم يضم رونالدو لأن "فلسفته مختلفة"

غلين كيرك ا ف ب/ارشيف

برلين (أ ف ب) – كشف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني أوليفر كان أسباب عدم ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الراغب بالرحيل عن ناديه مانشستر يونايتد الإنكليزي، معتبراً ان "فلسفة بايرن مختلفة عن كل ما مثّله اللاعب خلال مسيرته".

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وبعد تكهنات حول سعي النادي البافاري لضم أفضل لاعب في العالم خمس مرات والبالغ 37 عاماً راهناً، أماط كان اللثام عن خبايا المناقشات داخل أسوار بطل ألمانيا في الأعوام العشرة الماضية.

قال كان لصحيفة "بيلد" المحلية الواسعة الانتشار "ناقشنا الموضوع داخلياً، وإلا لما قمنا بعملنا بشكل صحيح. شخصياً، اعتقد ان كريستيانو رونالدو أحد أعظم اللاعبين الذين عاشوا على هذا الكوكب".

وتوصّل الفريق الأحمر الذي خسر هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لصالح برشلونة الإسباني، إلى خلاصة انه "برغم التقدير لرونالدو، إلا انه لن يتناسب مع فلسفتنا في الوضع الحالي... رونالدو لاعب رائع، لكن فلسفة بايرن ميونيخ مختلفة تماماً عن كل ما مثله هذا اللاعب طوال مسيرته".

وكان رونالدو عاد الثلاثاء إلى مقرّ تمارين ناديه يونايتد، لاجراء محادثات مع مدرب الفريق الجديد الهولندي إريك تن هاغ حيال مستقبله مع "الشياطين الحمر"، بعد أن غاب عن معسكره التدريبي في تايلاند واستراليا لأسباب عائلية.

وصل الـ"دون" إلى مقرّ كارينغتون التدريبي مع وكيل أعماله جورج منديش، وشوهد اسطورة تدريب الفريق السابق السير أليكس فيرغوسون يصل أيضاً إلى المقرّ، فيما أشارت تقارير الى انه كان يحضر اجتماع مجلس إدارة عادي مع الرئيس التنفيذي ريتشارد أرنولد.

وقال تن هاغ مطلع الشهر الحالي ان رونالدو "ليس للبيع": "نخطط لرونالدو معنا هذا الموسم، واتطلع للعب معه".

وبالاضافة إلى بايرن، ارتبط اسم رونالدو بالانتقال إلى تشلسي الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

لكن رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريسو قال ان قدوم النجم السابق للغريم ريال مدريد "مستحيل عملياً".

قال لصحافيين الثلاثاء "سبق أن قلت هذا الامر عدة مرات، لا اعرف من اخترع قصة كريستيانو رونالدو، لكن سأخبركم انه من المستحيل عملياً ان يأتي إلى أتلتيكو مدريد".

أضاف "الشائعات هي شائعات ويجب أن تظل شائعات. إذا واصلت تأجيج الشائعات، فستبدو في النهاية كأنها شيء حقيقي، وهي ليس كذلك".

وانهى نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق الموسم الماضي كأفضل هداف للفريق برصيد 24 هدفاً. لكن فريقه حلّ في مركز سادس مخيب في الدوري، ما حرمه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويستهل يونايتد مشواره في الدوري في 7 آب/أغسطس أمام ضيفه برايتون، بعد نهاية مبارياته الاعدادية ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في النروج ورايو فايكانو الإسباني في "أولد ترافورد".

© 2022 AFP