بولندا توقع عقودًا مهمة لشراء معدات عسكرية من كوريا الجنوبية

ميغيل ميدينا ا ف ب

صورة التُقطت في 23 تموز/يوليو 2022 تُظهر مبان في المدينة القديمة في وارسو عاصمة بولندا

وارسو (أ ف ب) – وقّعت بولندا الأربعاء عقودًا إطارية مهمة حول تسلم وإنتاج معدّات عسكرية ثقيلة كورية جنوبية، تشمل ألف دبابة مقاتلة من طراز K2 وحوالى 650 مدفع هاوتزر من طراز K9 و48 طائرة من طراز FA-50، أثناء حفل في وارسو.

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ولم يتمّ الكشف عن قيمة العقود.

بعد توقيع عقود مع ممثلين عن مجموعتَي Korea Aerospace Industries (صناعات الفضاء الكورية) وهيونداي، قال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك "نستخلص دروسًا مما يحصل في أوكرانيا" التي غزتها روسيا.

وأضاف "الوقت يدهم ويجب تجهيز الجيش البولندي".

وبحسب وزارة الدفاع البولندية، فإن أولى طائرات FA-50 ستُسلّم إلى بولندا اعتبارًا من العام المقبل.

ويُفترض أن تحلّ الطائرات الكورية الجنوبية خصوصًا محل مقاتلات من طراز MiG-29 ذات التصميم السوفياتي التي كان لا يزال الجيش البولندي يستخدمها، إلى جانب مقاتلات F-16 وقريبًا F-35 من صنع أميركي التي سبق أن طلبتها وارسو.

وأوضح رئيس مجموعة Korea Aerospace Industries هيونهو آهن أن إضافة إلى عقد شراء ثلاثة أسراب من طائرات FA-50، تنوي شركته نقل إنتاج مثل هذه الطائرات إلى بولندا تدريجيًا.

وقال لوكالة الأنباء البولندية "سنبدأ بإنتاج قطع في بولندا وبعد بلوغ أهداف الطلبيات، نفكر في توسيع" أنشطة المجموعة إلى هذا البلد.

ستتلقى بولندا في البداية 180 دبابة مقاتلة من طراز K2 صنّعتها مجموعة هيونداي روتيم، قبل الحصول على "أكثر من 800 دبابة" من طراز K2PL تنتظرها وارسو.

وأشارت الوزارة البولندية إلى أنه "سيبدأ تصنيع دبابات K2PL في بولندا عام 2026".

وكذلك الأمر بالنسبة لمدافع الهاوتزر من طراز K9 التي ستتسلم بولندا 48 منها اعتبارًا من العام الحالي.

وجاء في بيان رسمي أن "تسلّم أكثر من 600 مدفع هاوتزر إضافية سيبدأ عام 2024 واعتبارًا من 2026، سيتمّ تصنيعها في بولندا".

أعلنت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي والمجاورة لأوكرانيا، مؤخرًا أنها تسلّمت من بين معدّات عسكرية أخرى، 32 مروحية عسكرية متعددة الاستخدامات من طراز AW149 من تصنيع مجموعة ليوناردو الإيطالية و366 دبابة أميركية من طراز أبرامز ومنظومات صاروخية أرض-جو CAMM iLauncher من تصنيع الكونسورتيوم الأوروبي MBDA.

© 2022 AFP