سواريس يعود إلى فريق بداياته ناسيونال لخمسة أشهر

خوسيه جوردان ا ف ب/ارشيف

مونتيفيديو (أ ف ب) – وقّع الهداف الأوروغوياني لويس سواريس عقداً قصير الأمد مع فريق بداياته الكروية ناسيونال، قبل مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي، وفق ما أعلن رئيس النادي الأربعاء.

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وكان ابن الـ35 عاماً ترك أتلتيكو مدريد الإسباني في نهاية الموسم الماضي وبحث دون جدوى عن فريق جديد للدفاع عن ألوانه، ما جعله يعود إلى ناسيونال بعقد قصير تحضيراً لخوض مشاركته الرابعة في كأس العالم.

قال رئيس النادي خوسيه فوينتيس لإذاعة 890 ان سواريس وقع عقداً لخمسة أشهر "لقد تمّ الأمر"، مضيفاً ان سواريس يجب أن يصل إلى الأوروغواي نهاية هذا الأسبوع وقد يستهل مشواره الثلاثاء في كأس سودأميريكانا (الموازية ليوروبا ليغ في أوروبا) ضد أتلتيكو غوايانيينسي البرازيلي.

وكان الهداف التاريخي لمنتخب الأوروغواي (68 هدفاً في 132 مباراة دولية) قد قال في مقطع فيديو الثلاثاء "أولاً، أود أن أشكركم (ناسيونال) على المودة الكبيرة التي أظهرتموها لي ولعائلتي في الأيام القليلة الماضية".

وأشار الى أن ذلك جعل من المستحيل "رفض إمكانية العودة من أجل اللعب لناسيونال ولدينا اتفاق مبدئي مع النادي".

وبدأ سواريس مسيرته في ناسيونال الذي منحه في 18 أيار/مايو 2005 بداياته مع الفريق الأول في عمر الثامنة عشرة.

وبعد موسم كامل مع الفريق الأول، انتقل الى خرونينغن الهولندي وبعدها بعام فقط الى منافسه المحلي العملاق أياكس أمستردام.

لفت الأوروغوياني انتباه ليفربول الإنكليزي الذي ضمه عام 2011، وبعد ثلاثة مواسم ونصف في "أنفيلد" انتقل الى برشلونة الإسباني في صفقة تجاوزت 80 مليون يورو.

وفي كاتالونيا، حصد سواريس النجاح حيث فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عام 2015، قبل أن يتخلى عنه عام 2020 ما جعله ينضم الى الخصم المحلي أتلتيكو مدريد الذي توج أيضاً معه بلقب الدوري عام 2021.

© 2022 AFP