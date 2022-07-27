في شبه جزيرة القرم... المصطافون على مرمى حجر من الاشتباكات

اولغا مالتسيفا ا ف ب

صورة مؤرخة في 15 تموز/يوليو 2022 لأشخاص على أحد شواظئ سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم

سيباستوبول (أ ف ب) – كانت ألكسندرا روميانتسيفا تتشمّس على شاطئ في ضواحي سيباستوبول وتحاول الابتعاد عن أخبار الهجوم الروسي على أوكرانيا عندما مرّت مقاتلة روسية فوقها. ومثلها، يمضي آلاف الروس عطلاتهم في شبه جزيرة القرم في محاولة لإعادة بعض مظاهر الحياة الطبيعية إلى المكان.

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وتقول هذه الثلاثينية التي ترأس صندوقا خيريا ووصلت من سانت بطرسبرغ مع زوجها وابنيها الصغيرين إلى سيباستوبول "لا أستطيع أن أقول إننا مرتاحون تماما... إذا شعرنا بأن الوضع يتدهور سنعود إلى الديار".

ويأتي آلاف الروس لتمضية العطل في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو في 2014 وتعتبر القاعدة الخلفية للجيش الروسي في الهجوم في أوكرانيا.

ورغم أن صور المراهقين وهم يقفزون في البحر عن الصخور والمصطافين يستمتعون بوقتهم توحي بمظاهر الحياة الصيفية الطبيعية في هذا المنتجع، فإن الحقيقة هي أن جبهة القتال ليست بعيدة من هنا.

قتال على مسافة 300 أو 400 كيلومتر

على مسافة 300 أو 400 كيلومتر شمال سيباستوبول، أصبح القتال حقيقة يومية. وتعتبر هذه المدينة الساحلية موطنا لأسطول البحر الأسود الروسي الذي تقصف سفنه المنتشرة في البحر بشكل شبه يومي الأراضي الأوكرانية.

وعلّقت الرحلات الجوية المدنية مع شبه جزيرة القرم منذ نهاية شباط/فبراير بسبب الاشتباكات التي تجري على مقربة منها.

وبالتالي، فإن الرحلة إليها تتم بالسيارة والقطار.

ومن أجل الوصول إلى الشواطئ، تقول ألكسندرا روميانتسيفا إنها اجتازت مع عائلتها 2500 كيلومتر بالسيارة من سانت بطرسبرغ ومرّت على الجسر الذي يربط الأراضي الروسية بشبه الجزيرة... وذلك رغم الشائعات عن محاولات أوكرانية لمهاجمة هذا الجسر. وتضيف "من الواضح أن هذا يقلق الناس".

وفي طريقها إلى المنتجع، مرت قرب رتل من المركبات العسكرية الروسية، كما تروي.

خلال زيارة لسيباستوبول في منتصف تموز/يوليو، شاهد صحافيو فرانس برس سفنا حربية روسية تبحر في الأفق، فيما كانت المقاتلات تمر طوال اليوم في سماء المدينة حيث يتردد صدى الأغاني الوطنية وتباع تذكارات عليها حرف "زد"، رمز القوات الروسية في أوكرانيا، للسياح.

"الناس خائفون"

لكن قبل كل شيء، تقع شبه جزيرة القرم على حدود منطقة خيرسون الأوكرانية التي يحتلها الجنود الروس جزئيا. ومع ذلك، شنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا هناك، بنجاح نسبي، بهدف استعادتها بحلول نهاية الصيف.

وخلال السنوات الثماني الماضية، قالت السلطات الأوكرانية باستمرار إنها ستستعيد سيطرتها على شبه جزيرة القرم يوما ما.

وانطلاقا من ذلك، لا يمكن استبعاد احتمال شن ضربات في شبه جزيرة القرم، خصوصا أن كييف لديها طائرات مسيّرة ومدافع بعيدة المدى يزوّدها بها حلفاؤها. وفي حزيران/يونيو، تعرضت منصات حفر للمحروقات قبالة هذه المنطقة للقصف الأوكراني.

وأدت الأخطار المرتبطة بالصراع وصعوبات الوصول إلى المنتجع والآثار الأولى للعقوبات الغربية على محافظ الروس، إلى انخفاض أعداد السياح في شبه جزيرة القرم.

تقول آنا زالوجنايا (28 عاما) وهي من سكان سيباستوبول في مقابلة مع فرانس برس على شاطئ رملي في شمال المدينة "يبدو أن السكان المحليين فقط هم من يستريح هنا هذا العام".

يدير ألبرت أغاغوليان (69 عاما) مطعما صغيرا في الجوار. المكان شبه خال. ويشهد هذا الكولونيل المتقاعد من القوات الجوية السوفياتية تراجعا في مردوده.

ويقول جالسا خلف مكتبه "للأسف الشديد، لم أتمكن من دفع تكاليف مخيم صيفي لابني. الناس لا يأتون لأنهم خائفون".

فيديو-بور/الح/اا

© 2022 AFP