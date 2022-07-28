جائزة المجر الكبرى: هاميلتون يتقدم المشيدين بفيتل عقب اعلان اعتزاله نهاية الموسم

سائق أستون مارتن الألماني سيباستيان فيتل يحيي الجماهير لدى وصوله إلى حلبة سيلفرستون للمشاركة في سباق جائزة بريطانيا الكبرى في الفورمولا واحد في الثالث من تموز/يوليو 2022.

Hungaroring (Hungary) (أ ف ب) – تقدم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الخميس المشيدين بالألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد، عقب إعلان اعتزاله في نهاية الموسم.

إعلان اقرأ المزيد

وقال هاميلتون، المتوج باللقب العالمي سبع مرات، على مواقع التواصل الاجتماعي "سبت، كان شرفا كبيرا لي وصفك بالمنافس وشرف أكبر تسميتك بصديقي. الهدف كان دائما هو ترك هذه الرياضة في أفضل حالة. ليس لدي شك في أن كل ما سيأتي بعد ذلك سيكون مثيرًا وذو مغزى ومجزٍ. أحبك يا رجل".

من جهته، قال ريد بول، فريق فيتل من 2009 إلى 2014 والمتوج معه بجميع ألقابه الأربعة، على تويتر: "شكرا سيب. شكرا على الأوقات الجيدة وبطولات العالم الأربع".

وكتب فيراري، فريقه من 2015 إلى 2020، على تويتر أيضا: "لقد كان شرفا لنا مشاركة الكثير من الذكريات معك في الفورمولا واحد. نتطلع إلى الاستمتاع بالسباقات الأخيرة معًا في الحلبة".

وقال سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، زميل فيتل السابق في الـ"سكوديريا" (2019-2020)، للصحافيين: "سيكون من الغريب ألا أرى سيب في الحلبة بعد الآن. لقد تعلمت الكثير من القيادة بجانبه وكان دائما لطيفًا جدًا معي. سأفتقده بالتأكيد في الحلبة، لكنني أتمنى له الأفضل وأنا متأكد من أنه سيجد أشياء أخرى تجعله سعيدًا بطريقة مختلفة".

وأضاف "إنه بالتأكيد أسطورة. لقد كبرت كسائق وكشخص معه ومن خلاله. أشعر أن لدينا علاقة خاصة".

وأشاد سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم ومتصدر الترتيب العام، بإنجازاته وألقابه الأربعة، مضيفًا أن عمله في ريد بول مهد الطريق لتحقيق نجاحاته الخاصة.

وقال "بالطبع، كلنا نعرف ما فعله في ريد بول وهناك الكثير من القصص عنه. بالنسبة لي، من الجيد أن أكون هناك مع فريق متمرس يقاتل من أجل الألقاب بفضله".

وأضاف "تهانينا سيب على مسيرة رائعة. أنا سعيد جدًا بمشاركتك المنافسة على الحلبة، لنجعل سباقاتك الأخيرة رائعة أيضا".

وقال سائق هاس ميك شوماخر، صديق فيتل ونجل ميكايل بطل العالم سبع مرات، إن مواطنه كان جزءًا مهمًا من مسيرته الاحترافية، مضيفا "أنا حزين جدًا لرحيلك، لكن في نفس الوقت متحمس لك وللفصل الجديد من حياتك. لقد كنت وما زلت شخصًا مهمًا بالنسبة لي وأنا ممتن لصداقتنا".

"قدوة رائعة"

وتحدث سائق فيراري الثاني الإسباني كارلوس ساينس للصحافيين قبل سباق جائزة المجر الكبرى المقرر نهاية الأسبوع الحالي، عن مدى سخاء فيتل عندما كان سائقا على جهاز المحاكاة في ريد بول خلال أيامه الرائعة التي توج خلالها بأربعة ألقاب للسائقين.

وقال "منذ البداية، كان دائمًا قدوة يحتذى بها. عندما كنت سائقا على جهاز المحاكاة في ريد بول، كان بإمكاني أن أرى مدى احترافيته - وكان قدوتي - وكان دائمًا لديه الوقت لتقديم المشورة".

وتابع "لقد كان سفيرًا رائعا للرياضة وللجيل الأصغر سنًا وكل شخص في الفورمولا واحد يحبه بسبب شخصيته وإنسانيته. سنفتقده، لكنني آمل أن أراه مرة أخرى في الحلبة لمساعدتنا مع مستقبل الرياضة".

وقال زميله السابق في ريد الأسترالي دانيال ريكياردو "إنه قرار محزن، بالطبع، لأننا نخسر أسطورة وبالنسبة لي شخصيًا - لقد أمضيت وقتًا إلى جانبه، وهو امتياز بالتأكيد. لذلك أنا حزين وسعيد له بأن يبدأ الفصل الثاني من حياته".

أما الفنلندي فالتيري بوتاس، أحد المنافسين البارزين له لفترة طويلة، فقال إنه كان يكن له احتراما كبيرا ولعمله من أجل سلامة السائقين. وقال: "لقد استخدم منصته لكل الأشياء الصحيحة. لقد كان دائمًا عادلاً وشخصًا لطيفًا جدا".

من جهته، قال سائق ألفاتاوري الفرنسي بيار غاسلي للصحافيين: "فورمولا واحد ستفتقده لأنه أسطورة في هذه الرياضة، فقط انظروا إلى إحصائياته. لديه شخصية حادة. لديه شخصية في الحلبة، سنفتقده، أكن احترامًا كبيرًا له".

وأضاف "عندما انضممت إلى برنامج ريد بول، تمكنت من التعلم من عامه الأخير هناك لمشاهدة الجهود والعمل الذي قام به واستثماره في الفورمولا واحد. (...) إنه رجل رائع، وسائق مذهل".

© 2022 AFP