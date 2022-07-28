دوري "أن بي آيه": هاردن يضع اللقب نصب عينيه بعد التمديد مع سيكسرز

تيم نواتشوكو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نيويورك (أ ف ب) – يضع النجم جيمس هاردن نصب عينيه هدف الفوز ببطولة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مؤكداً في الوقت ذاته أن فيلادلفيا سفنتي سيكسرز يملك العناصر اللازمة لدخول دائرة الأندية المنافسة على اللقب، وذلك عقب توقيعه الأربعاء صفقة جديدة للبقاء مع فريقه.

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وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت الأسبوع الماضي أن النجم الأميركي الذي شارك في مباراة كل النجوم "أول ستارز" 10 مرات وافق على إعادة هيكلة صفقة جديدة لمدة عامين بقيمة 68.6 مليون دولار في خطوة تساعد سيكسرز على تدعيم صفوفه.

ولم يعلن سيكسرز عن شروط صفقة هاردن الجديدة في بيان أكد خلاله إعادة توقيعه.

من ناحيته، أعرب هاردن الذي انضم إلى سيكسرز في شباط/فبراير في صفقة تبادل مع بروكلين نتس عن سعادته بالصفقة الجديدة، قائلاً "هذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه. هذا هو المكان الذي أريد أن أفوز فيه، وأعتقد أن لدينا العناصر اللازمة لتحقيق هذا الهدف".

وتابع "منذ يومي الأوّل مع نادي سيكسرز، ساعدني الفريق والجماهير على الشعور بأنني في بيتي هنا في فيلادلفيا. أنا متحمس للبناء على الموسم الماضي ولا أطيق الانتظار للخروج إلى الملعب مع اللاعبين وبدء هذه المغامرة".

وسجل هاردن 442 نقطة إلى 149 متابعة و220 تمريرة حاسمة في 21 مباراة خاضها مع سيكسرز في الموسم الماضي.

وضمن السياق ذاته، رحّب دوك ريفرز مدرب سيكسرز بقرار هاردن الالتزام مستقبلاً مع الفريق، وقال "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بقرار جيمس بالالتزام بفريقنا".

وأردف "على مدى العامين الماضيين، اتخذنا خطوات كبيرة نحو هدفنا النهائي المتمثل في أن نصبح أبطالاً. يُشارك جيمس دافعنا للفوز باللقب، ويعتقد أن واقع كونه مع سيكسرز سيمنحه أفضل فرصة للقيام بذلك".

وذكرت تقارير أن هاردن سيجني 33 مليون دولار في موسم 2022-2023 في الصفقة الجديدة التي تتضمن أيضاً خيار التمديد لعام إضافي (2023-2024) مقابل 35.6 مليوناً.

وكان هاردن رفض خيار تفعيل بند تمديد عقده لعام إضافي للموسم المقبل مقابل 47.4 مليوناً بهدف مساعدة سيكسرز تأمين السيولة اللازمة لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد.

© 2022 AFP