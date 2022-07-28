رئيس بلدية خاركيف: لا يوجد مكان آمن في المدينة

غنيا سافيلوف ا ف ب

خاركيف (أوكرانيا) (أ ف ب) – تتردد أصداء نيران المدفعية في حي بغرب خاركيف التي تتعرض للقصف الروسي منذ أسابيع، لكن إيغور تيريخوف، رئيس بلدية المدينة الثانية في أوكرانيا، بالكاد ينتبه ويقول في مقابلة مع وكالة فرانس برس "يحاول المهاجمون تحويل خاركيف الى مدينة بائسة".

إعلان اقرأ المزيد

ويضيف تيريخوف البالغ 55 عاما والذي انتخب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قبل أشهر قليلة من الغزو الروسي لأوكرانيا "يحاولون تحويل خاركيف الى مدينة بائسة مثل المدن الموجودة في روسيا. لكنهم لن ينجحوا".

وجدت خاركيف، وهي مدينة يتحدث معظم سكانها الروسية وتقع على مسافة عشرات الكيلومترات من الحدود، نفسها على خط المواجهة منذ 24 شباط/فبراير وكانت مسرحا لعمليات قصف ومعارك مكثفة. لكن الروس لم يتمكنوا من احتلالها، وبدأوا التراجع أمام مقاومة الجيش الأوكراني منذ منتصف نيسان/أبريل.

ومع ذلك، لا تزال المدينة تتعرض لقصف مكثف وتسجّل ضحايا يوميا.

لا يوجد مكان آمن

ويتابع رئيس البلدية "تضم المدينة تسعة أحياء تعرضت كلها للقصف بدرجات متفاوتة وفي أوقات مختلفة. لذلك، يمكننا القول إنه لا يوجد مكان آمن في خاركيف".

ويضيف "نعم، تكونون بأمان في الملاجئ وفي المترو. لكن هذا كل شيء".

بحلول نهاية آذار/مارس، كان نحو ثلث سكان خاركيف التي كانت تعد 1,4 مليون نسمة قبل الحرب، قد فروا إلى الغرب.

حظيت المدينة بفترة راحة قصيرة مطلع أيار/مايو عندما تراجعت القوات الروسية وتركّز القتال الرئيسي على معركة دونباس في الشرق.

في ذلك الوقت، كان حوالى ألفي شخص يعودون إلى خاركيف يوميا، وكانت المتاجر تفتح أبوابها وبدأ السكان يخرجون من ملاجئهم.

#photo1

لكن الهدنة لم تستمر طويلا.

ويقدّر إيغور تيريخوف عدد الضحايا بالمئات، لكنه لا يملك حصيلة دقيقة.

ويقول "نحن نواجه إبادة جماعية ضد الشعب والأمة الأوكرانية".

150 ألف مشرد

دُمّر نحو 30 في المئة من المنازل والشقق في المدينة، كما يفيد رئيس البلدية الذي يقدر عدد الأشخاص المشردين ب150 ألفا.

ويوضح تيريخوف "101 روضة أطفال و110 مدارس و53 مؤسسة طبية ومركزا للولادة دمرت" مشيرا إلى أن "معظم هذه البنى التحتية لا يمكن إعادة بنائها".

ويخشى العديد من مسؤولي البلدية من أن تقوم القوات الروسية بمحاولة جديدة للسيطرة على خاركيف.

ويقول رئيس البلدية "نحن نستعد لها، وجيشنا يستعد لها، وسندافع عن مدينتنا" مقرا في الوقت نفسه بأنه لا يعرف ما هي النيات الروسية لكنه أعرب عن أمله في أن يتحقق النصر الأوكراني "في أقرب وقت ممكن".

أما في ما يخص المستقبل، فيعرب تيريخوف عن أمله في إحياء المدينة مع الاحتفاظ بسحر البلدة القديمة وتحويلها إلى مركز وطني للتكنولوجيا والابتكار ويوضح "بعد أن ننتصر، ستكون هناك ديناميكية جديدة في خاركيف وفي كل أوكرانيا".

ويختم "ستتاح لنا الفرصة لبناء مدينة جديدة وبلد جديد".

© 2022 AFP