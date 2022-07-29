"أبوظبي للإعلام" تنقل المسابقات الكروية الإيطالية الثلاث حتى 2025

صورة لشعار نادي ميلان على علم ركلة الركنية قبل مباراته ضد ساسوولو في الدوري الإيطالي لكرة القدم في ملعب سان سيرو في ميلانو في 21 نيسان/أبريل 2022.

ابوظبي (أ ف ب) – أعلنت "أبوظبي للاعلام" الاماراتية الجمعة فوزها بحقوق بث المسابقات الايطالية الثلاث لكرة القدم، وهي الدوري والكأس والكأس السوبر، لمدة ثلاث سنوات حتى 2025.

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ولم تذكر "أبوظبي للاعلام" قيمة العقد الذي يتضمن بث المسابقات الثلاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشراكة مع ستارز بلاي التي تقدم خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب، لكن وسائل اعلام إيطالية ذكرت في حزيران/يونيو الماضي انها لن تقل عن 75 مليون يورو.

وسيعود الدوري الايطالي الى "أبوظبي الرياضية"، احدى قنوات "أبوظبي للاعلام"، بعد غياب 17 عاماً، إذ سبق لها أن حصلت على حقوقه بين 2003 و2005 قبل أن ينتقل الى "بي إن سبورتس" القطرية التي اعلنت عام 2020 التوقف عن بثه قبل انتهاء العقد "لأسباب قانونية".

وفي ظل عدم وجود عرض مرضٍ في طلبه للمناقصات العام الماضي، طور الدوري الإيطالي قناته الخاصة على "يوتيوب" باللغة العربية لتقديم المباريات مجاناً، خمس مباريات يومياً خلال الجزء الأول من الموسم ثم جميع المباريات العشر اعتباراً من شهر شباط/فبراير.

ولم تكن طلبات العروض مثمرة العام الماضي، وتضررت على وجه الخصوص بعدم وجود عرض جديد من قناة "بي إن سبورتس" التي كانت صاحبة الحق الحصري لنقل الدوري الإيطالي في هذه المنطقة حتى الموسم قبل الماضي، لكنها لم تجدد العقد بسبب النزاع القانوني بين المجموعة القطرية والسعودية التي تتهمها الشبكة الرياضية بدعم نظام بث غير قانوني عبر الأقمار الصناعية، يطلق عليه اسم "بي أوت كيو".

وفي حزيران/يونيو 2020، انتقدت "بي إن" الشراكة بين رابطة الدوري الإيطالي والمملكة العربية السعودية التي استضافت الكأس السوبر الإيطالية عامي 2018 و2019 بعدما أقيمت نسختا 2014 و2016 في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت أبوظبي للاعلام في بيان إن فوزها بحقوق البث جاء "عقب عرض قوي تقدمت به الشركة للمناقصة التي طرحتها رابطة الدوري الايطالي، لاسيما وأن هذه البطولات تتمتع بشعبية واسعة بين الجماهير الكروية على مستوى المنطقة والعالم".

من جهته، اكد هيثم الكثيري المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بالإنابة ان "نجاح قنوات أبوظبي الرياضية في الحصول على حقوق البث الحصرية لبطولات الدوري والكأس والسوبر الإيطالية، يؤكد المكانة الرائدة التي وصلت اليها القناة، والإمكانات الفنية والتقنية والإعلامية التي تتمتع بها".

وتابع "ستستمر أبوظبي الرياضية في تحقيق تطلعات متابعيها من خلال التغطية المتميزة بالصوت والصورة، بما يعكس سمعتها في نقل أهم وأكبر البطولات المحلية والدولية، بأحدث التقنيات، وبأعلى معايير جودة البث العالمية".

وحسب الموقع المتخصص "كالتشو فينانتسا"، دفعت "بي إن سبورتس" حتى الموسم قبل الماضي قرابة 112 مليون يورو سنوياً مقابل حقوق نقل الدوري الإيطالي، أي قرابة ثلث إجمالي الدخل الناتج عن حقوق نقل مباريات "سيري أ" خارج إيطاليا.

© 2022 AFP