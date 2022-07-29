المدافع لابورت يغيب عن بداية موسم سيتي لاصابته

اولي سكارف ا ف ب

لندن (أ ف ب) – يغيب المدافع الدولي الإسباني أيمريك لابورت عن بداية موسم مانشستر سيتي بطل إنكلترا في كرة القدم، بسبب خضوعه لجراحة في ركبته.

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وكشف مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا الجمعة ان لابورت احتاج لجراحة، بعد معاناته من اصابة في الفترات الأخيرة من الموسم الماضي.

انهى ابن الثامنة والعشرين الموسم الماضي متألماً من اصابته، ورغم ذلك ساهم في احراز سيتي لقبه الرابع في خمس سنوات ضمن البرميرليغ، بعد صراع محتدم مع ليفربول.

قال غوارديولا لمراسلين عن قلب دفاعه "لابورت مصاب. خضع لجراحة في ركبته بعد الموسم الماضي عندما خاض آخر مباراتين أو ثلاث وهو يعاني إصابة كبيرة. لقد قام بمجهود خارق".

تابع "حتى الآن، كان يقوم بعمل جيد، لكن عليك ان تكون حذراً بالنسبة للركبة. اعتقد انه سيغيب في أغسطس وربما يبدأ موسمه معنا في سبتمبر".

واضعفت اصابة لابورت وانتقال الظهير الأيسر ألكسندر زينتشنكو إلى أرسنال، الخيارات الدفاعية للمدرب الكاتالوني.

وارتبط اسم سيتي بضم ظهير ايسر برايتون مارك كوكوريا، لكن غوارديولا قال "هو لاعب في برايتون، ولا يمكنني قول أي شيئ".

وأقرّ غوارديولا ان الجهة اليسرى من دفاعه ينبغي تعزيزها، علماَ ان البرتغالي جواو كانسيلو هو الوحيد المتاح له في هذه المنطقة "إذا كان ذلك ممكناً، نعم. وإذا لا، سنبقي ما لدينا".

ويلتقي سيتي مع ليفربول على درع المجتمع السبت في ملعب كينغ باور ستاديوم، في افتتاح تقليدي للموسم الإنكليزي. ويستهل رجال غوارديولا موسمهم في الدوري في 7 آب/أغسطس على أرض وست هام.

© 2022 AFP