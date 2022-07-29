جائزة المجر الكبرى: فيراري الأفضل في التجارب الحرة

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سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو خلال جولة التجارب الحرة الأولى لجائز المجر الكبرى في الفورمولا واحد. بودابست، المجر، في 29 تموز/يوليو 2022

بودابست (أ ف ب) – سيطر فريق فيراري على التجارب الحرة لجائزة المجر الكبرى، الجولة الثالثة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك بإنهاء الإسباني كارلوس ساينس الحصة الأولى في الصدارة فيما كان شارل لوكلير من موناكو الأفضل في الثانية.

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وبعد خطأ القيادة الذي تسبب بخروجه عن المسار وانسحابه من جائزة فرنسا الأحد الماضي وبالتالي تفريطه بالفوز ما سمح لبطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن في الابتعاد عنه في الصدارة بفارق 63 نقطة، كانت الأنظار موجهة الى لوكلير الذي أظهر بأنه وسيارة فيراري قادرين على التعويض الأحد على حلبة هنغارورينغ.

وأنهى لوكلير الحصة الأولى في المركز الثالث خلف ساينس وفيرستابن بفارق ضئيل جداً وسط ازدحام على الحلبة نتيجة قصر مسافتها (4.381 كلم).

وحسم ساينس المركز الأول بزمن 1:18.750 دقيقة، وذلك بعد تفوقه على فيرشتابن بـ 0.130 ثانية.

أما لوكلير، فكان على بُعد قرابة ثلاثة أعشار من الثانية من زميله ساينس، فيما عانى السائق الثاني لريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس وحل سادساً خلف سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس الذي تفوق على مواطنه سائق مرسيدس جورج راسل.

وبالنسبة لسائق مرسيدس الآخر بطل العالم سبع مرات البريطاني الآخر لويس هاميلتون، فحل سابعاً وكان آخر السائقين بفارق أقل من ثانية عن ساينس.

وفي الحصة الثانية التي بدأها معظم السائقين على الإطارات المتوسطة الليونة قبل الانتقال الى الإطارات اللينة لمحاكاة السباق وسط زحمة السيارات على الحلبة، حقق نوريس المفاجأة بتصدره قبل أن يتفوق عليه لوكلير بتسجيله 1:18.445 دقيقة، متقدماً على البريطاني بفارق 0.217 ثانية.

وذهب المركز الثالث لساينس الذي تخلف بفارق 0.014 ثانية عن نوريس، فيما جاء فيرستابن رابعاً أمام سائق ماكلارين الآخر الأسترالي دانيال ريكياردو.

وبدا راسل أنه يعاني من إغلاق المكابح واكتفى بالمركز الثامن، فيما استمر بيريس في أدائه السيء بحلوله تاسعاً حتى بعد استخدامه الإطار اللين.

ولدى توجهه لبدء محاكاة المسافات الطويلة، اشتبه لوكلير بوجود مشكلة في علبة السرعات وعاد الى حظيرة فريقه، في وقت اشتكى غريمه فيرستابن من كثرة التذبذبات.

- العشرة الأوائل في الجولة الحرة الأولى:

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:18.750 (26 عدد اللفات)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:18.880 (24)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:19.039 (26)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:19.299 (21)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:19.606 (28)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:19.622 (24)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:19.710 (25)

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:19.841 (28)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:20.348 (30)

فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:20.377 (27)

- العشرة الأوائل في الجولة الحرة الثانية:

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:18.445

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:18.662

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:18.676

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:18.728

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:18.872

فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:19.049

سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن) 1:19.253

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:19.355

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:19.397

فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:19.411

© 2022 AFP