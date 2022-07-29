لاعب كرة السلة التونسي صالح الماجري يطوي صفحة أزمة التوقيف

دنيس لوفروفيتش ا ف ب

التونسي صالح الماجري (يسار) خلال مباراة بلاده ضد البرازيل ضمن التصفيات الأولمبية في 29 حزيران/يونيو 2021 في سبليت كرواتيا

تونس (أ ف ب) – طوى لاعب كرة السلة الدولي صالح الماجري صفحة أزمة توقيفه من قبل قوات الأمن التونسي اثر خلاف معهم واقرار القضاء سجنه خمسة أيّام للتحقيق معه.

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وتم توقيف الماجري (36 عاما) يوم السبت الفائت بتهمة "هضم جانب موظف عمومي" بعد أن "تهجم على اعوان شرطة" قاموا بتوقيفه اثر قيادته لسيارته بسرعة فائقة وسط مدينة جندوبة (شمال غرب)، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة جندوبة يسري السلطاني فرانس برس.

وكتب الماجري على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك الجمعة "الحمدالله فترة صعبة ومرّت، أردت أن أشكر الناس الذين وقفوا معي وقت الصعاب".

وأطلق القضاء التونسي سراح الماجري الأربعاء. وقال محاميه أنيس بن يوسف في تصريحات صحافية سابقة إنه قدّم اعتذارا لأعوان الشرطة.

وأثارت عملية توقيف الماجري الذي يحظى بشعبية واسعة لدى التونسيين، تداولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلّق نشطاء بأن القضية "أخذت حجما أكبر ممّا تستحق".

ويعود الماجري "قريبا" إلى نشاطه من خلال تصفيات كأس العالم على ما بين في تدوينته التي شكر فيها ناديه الأول "النجم الرياضي الساحلي" والاتحاد التونسي لكرة السلة وجمعية المحامين الشبان المحامين المتطوعين وأعوان الشرطة.

وينحدر اللاعب السابق لنادي دالاس مافريكس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) من مدينة جندوبة وهو أول لاعب تونسي يحترف في بطولة أميركية.

ويلعب الماجري حاليا لنادي بيروت لكرة السلّة.

© 2022 AFP