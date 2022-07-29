مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة (وزارة الصحة)

القوات الإسرائيلية تحاول صد متظاهرين فلسطينيين خلال تظاهرة ضد التوسع الاستيطاني في قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة في 29 تموز/يوليو 2022

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة عن مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة .

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وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن "الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16عاما) استشهد متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص جنود الاحتلال في الصدر، في قرية المغير قضاء رام الله".

وقال مصور فرانس برس "ان مسيرة سلمية انطلقت شارك فيها مئات من القوى الوطنية والاسلامية ومن سكان قرى المغير وترمس عيا وابو فلاح ضد الاستيطان الذي سيطال اراضيهم، وحملوا الاعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالاستيطان".

وتابع المصور أن المتظاهرين "اشتبكوا مع المستوطنين والجيش وتحولت المسيرة الى مواجهات عبر التراشق بالحجارة. وأطلق الجيش الرصاص واصاب ثلاثة متظاهرين".

قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادث الذي يأتي بعد أيام فقط من مقتل فلسطينيَين خلال مداهمة ليلية في نابلس الأحد فيما وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه تبادل لإطلاق النار مع مسلحين.

منذ أواخر آذار/مارس، قُتل خلال عمليات نفذها الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 53 فلسطينيًا معظمهم في الضفة الغربية وبينهم عناصر ينتمون إلى فصائل مسلحة ومدنيون بمن فيهم الصحافية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها عملية مداهمة إسرائيلية في جنين.

وخلال الفترة نفسها، قتل 19 شخصا غالبيتهم من المدنيين في هجمات ضد إسرائيليين نفذها فلسطينيون بينهم من عرب إسرائيل داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة، وقتل ثلاثة من المهاجمين خلالها.

© 2022 AFP