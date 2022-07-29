نيكاراغوا تمنع السفير الأميركي الجديد من دخول أراضيها

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جلسة لبرلمان نيكاراغوا في العاصمة ماناغوا في 31 أيار/مايو 2022

ماناغوا (أ ف ب) – منعت حكومة نيكاراغوا الخميس سفير الولايات المتحدة الجديد هوغو رودريغيز من دخول البلاد، بعدما اتهمته ب"التدخل" و"عدم الاحترام" على أثر تصريحات أدلى بها أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي.

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وقال وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن "حكومة نيكاراغوا، وفي إطار سلطاتها وممارستها لسيادتها الوطنية، تسحب على الفور التصريح الممنوح لهوجو رودريغيز".

و بررت ماناغوا هذا الإجراء ب"تصريحات تنم عن تدخل وعدم احترام للبلاد"، أدلى بها الخميس رودريغيز أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي.

وعين الرئيس الأميركي جو بايدن في أيار/مايو الماضي رودريغيز سفيرا في ماناغوا. ويفترض أن يصادق برلمان نيكاراغوا على تعيينه.

وتشهد العلاقات بين نيكاراغوا والولايات المتحدة توترا منذ تظاهرات المعارضة احتجاجا على حكومة دانيال أورتيغا في 2018، التي قتل فيها 355 شخصا حسب لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

وتصاعد التوتر منذ إعادة انتخاب الرئيس أورتيغا العام الماضي لولاية رابعة على التوالي في اقتراع اعتبرته واشنطن مزورا لا سيما بسبب سجن أو نفي خصومه.

وفي حديثه أمام لجنة مجلس الشيوخ الخميس، قال رودريغيز إن نيكاراغوا "تتحول بشكل تزايد إلى دولة منبوذة في المنطقة"، وشبه البلاد بـ "الحكم الديكتاتوري" الذي عاشته عائلته في جمهورية الدومينيكان في خمسينات القرن الماضي.

وأضاف رودريغيز أن "إخراج نيكاراغوا من +اتفاقية التجارة الحرة بين أميركا الوسطى وجمهورية الدومينيكان والولايات المتحدة+ (كافتا) يشكل أداة قوية جدا وأمرا يجب أن نفكر فيه بجدية" لمعاقبة أورتيغا.

وانتقد وزير الخارجية دينيس مونكادا رودريغيز. وقال إن السفير الأميركي الجديد "لا يمكنه التدخل في القضايا الوطنية التي لا تعني سوى شعب نيكاراغوا".

© 2022 AFP