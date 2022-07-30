الكأس السوبر الألمانية: بايرن يحتفظ باللقب ويبدأ عهد ما بعد ليفاندوفسكي

روني هارتمان ا ف ب/ا ف ب

السنغالي ساديو مانيه (الثاني من اليمين) يحتفل مع زملائه بتسجيل الهدف الثاني لبايرن ميونيخ في مرمى لايبزيغ ضمن كأس السوبر الألمانية في 30 تموز/يوليو 2022

برلين (أ ف ب) – بدأ بايرن ميونيخ الألماني عهده الجديد السبت من دون هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، محرزاً لقب الكأس السوبر الألمانية للموسم الثالث توالياً، بفوزه على لايبزيغ بنتيجة 5-3، بينها هدف لوافده الجديد السنغالي ساديو مانيه.

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وتناوب على تسجيل خماسية بايرن ميونيخ جمال موسيالا (14)، مانيه (31)، الفرنسي بنجامان بافار (45)، سيرج غنابري (66)، ولوروا سانيه (90+8)، فيما أحرز مارسيل هالستنبرغ (59)، الفرنسي كريستوفر نكونكو (77 من ركلة جزاء)، والإسباني دانيال أولمو (89) أهداف لايبزيغ.

وهي المباراة الأولى الرسمية للنادي البافاري منذ رحيل نجمه ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني، وتعاقده مع مانيه من ليفربول الإنكليزي.

وقبل هدف السبت، نجح مانيه الذي سجل 120 هدفاً لليفربول، في التسجيل في المباراتين الاعداديتين للنادي البافاري للموسم الجديد.

وكان المدرب يوليان ناغلسمان الذي قاد بايرن ميونيخ الموسم الماضي إلى اللقب العاشر توالياً في البوندسليغا بفضل الأهداف الـ35 لليفاندوفسكي، نشيطاً في سوق الانتقالات.

تعاقد مع مانيه، أفضل لاعب إفريقي، من صفوف ليفربول الإنكليزي، وقطب دفاع المنتخب الهولندي ماتيس دي ليخت من يوفنتوس مقابل 67 مليون يورو (68.2 مليون دولار)، بالإضافة إلى ثنائي أياكس أمستردام الهولندي الدولي المغربي نصير مزراوي وراين خرافنبرخ، والمهاجم الفرنسي الواعد ماتيس تل من رين كبديل محتمل طويل الأمد لليفاندوفسكي.

غادر البولندي إلى برشلونة الإسباني بعد تسجيله 344 هدفاً لصالح الفريق البافاري، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافيه التاريخيين خلف الراحل غيرد مولر فقط.

لكن ناغلسمان يعتقد أن قيمة صفقة بيع ليفاندوفسكي (45 مليون يورو) كانت جيدة لناديه.

© 2022 AFP