ديوكوفيتش "يستعد" لفلاشينغ ميدوز رغم رفضه تلقي اللقاح

إلفيس باروكتشيتش ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

أكد لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش السبت، أنه "يستعد للمنافسة" في بطولة أميركا المفتوحة، رابعة البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب، رغم رفضه تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19 ما قد يمنعه من دخول البلاد

باريس (أ ف ب) – أكد لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش السبت، أنه "يستعد للمنافسة" في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، رغم رفضه تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19 ما قد يمنعه من دخول البلاد.

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وبموجب القوانين الحالية، يجب على زائري الولايات المتحدة أن يكونوا قد تلقوا اللقاح بكامل جرعاته.

وكان النجم الصربي، بطل فلاشينغ ميدوز ثلاث مرات والذي حصد مؤخراً لقبه السابع في ويمبلدون، رفض باستمرار تلقي التطعيم، وهو ما أدى إلى ترحيله من ملبورن في كانون الثاني/يناير الماضي عشية بطولة أستراليا المفتوحة.

وكتب ديوكوفيتش عبر حسابه على إنستغرام في تعليق مصحوب بفيديو له خلال التدريب "أستعد كما لو أنه سيسمح لي بالمنافسة، بينما أنتظر سماع ما إذا كان هناك أي مكان لي للسفر إلى الولايات المتحدة. فلنأمل ذلك!".

ووقّع أكثر من 43 ألف شخص عريضة تطالب السلطات بالسماح لديوكوفيتش حائز 21 لقباً كبيراً، اللعب في منافسات فلاشينغ ميدوز التي تبدأ في 29 آب/أغسطس المقبل.

وأضاف ديوكوفيتش البالغ 35 عاماً "أردت فقط أن أتوقف لحظة وأقول لكم جميعاً كم أنا ممتنٍ لرؤية العديد من رسائل الدعم والحب من كل أنحاء العالم هذه الأيام".

وتابع "لم أكن أتوقع ذلك، ولهذا السبب يبدو الأمر مذهلاً للغاية. أردت فقط أن أقول شكراً لكم. إنه لمن الرائع أن يتواصل الناس مع مسيرتي في التنس بطريقة محبة وداعمة، وأن يتمنوا لي أن أستمر في المنافسة".

© 2022 AFP