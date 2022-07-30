موسكو تخفض إمدادات الغاز غداة تعرض سجن يحتجز فيه اسرى حرب أوكرانيون للقصف

بولنت كيليتش ا ف ب

جنود أوكرانيون يعودون في حافلة عن خط الجبهة في محيط باخموت بمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا في 29 تموز/يوليو 2022

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – خفضت روسيا مرة جديدة السبت إمدادات الغاز إلى الغرب مع تعليق صادراتها إلى لاتفيا، غداة تعرض سجن في منطقة تسيطر عليها موسكو، ويُحتجز فيه أسرى حرب أوكرانيّون للقصف.

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وأعلنت مجموعة الغاز الروسية العملاقة السبت في بيان على تلغرام "اليوم علقت غازبروم شحنات الغاز إلى لاتفيا ... بسبب انتهاك شروط تسليم الغاز".

صدر هذا الإعلان بينما خفضت غازبروم بشكل كبير شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" هذا الأسبوع، مشيرة إلى ضرورة صيانة أحد التوربينات.

وسبق أن خفضت روسيا حجم شحناتها مرتين في حزيران/يونيو، مؤكدة أن خط الأنابيب لا يمكن أن يعمل بشكل طبيعي بدون توربين تم إصلاحه في كندا ولم يُعد إلى موسكو بسبب العقوبات التي فرضها الغربيون في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، وافقت ألمانيا وكندا على إعادة المعدات إلى روسيا، لكن التوربين لم يسلم بعد.

وفيما تتواصل الضربات على شرق أوكرانيا وجنوبها، وصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي مساء الجمعة قصف السجن بأنه "جريمة حرب روسية متعمدة" أوقعت "أكثر من خمسين قتيلا".

واتهمت موسكو القوات الأوكرانية بضرب سجن أولينيفكا في منطقة دونيتسك الانفصالية في شمال أوكرانيا، بهدف ثني الجنود عن الاستسلام.

وأفاد الجيش الروسي في وقت سابق عن سقوط 40 قتيلا و75 جريحا، فيما ذكرت السلطات الانفصالية الموالية لروسيا في دونيتسك حصيلة تصل إلى 53 قتيلا.

الاتحاد الأوروبي يتهم القوات الروسية

واتهمت لجنة التحقيق الروسية القوات الأوكرانية بأنها "أطلقت النار على السجن حيث يحتجز عناصر من كتيبة آزوف، مستخدمة قذائف أميركية من منظومة "هيمارس".

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برزت كتيبة آزوف في دفاعها عن مدينة ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا، حيث قاومت متحصنة في مجمع أزوفستال الصناعي على مدى أسابيع. وفي نهاية المطاف، قام حوالى 2500 مقاتل أوكراني بتسليم أنفسهم إلى الجيش الروسي في أيار/مايو، وأبلغت موسكو أنها ستعتقلهم في أولينيفكا.

لكن أوكرانيا نفت أن تكون استهدفت بنى تحتية مدنية أو أسرى حرب.

واتّهم الجيش الأوكراني القوّات الروسيّة بـ"تنفيذ ضربات صاروخيّة محدّدة الهدف" على منشأة الاعتقال التي قال إنّها تُستخدم "لاتّهام أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب وكذلك لإخفاء تعذيب سجناء وإعدامهم".

ولاحقًا، نقلت هيئة الأركان الأوكرانيّة عن الاستخبارات أنّ الهجوم "نفّذه مرتزقة من مجموعة فاغنر" و"لم يتمّ التنسيق في شأنه مع قيادة" وزارة الدفاع الروسيّة.

وبث التلفزيون الروسي مشاهد قال إنها لمبانٍ متفحمة وهياكل أسرّة حديدية مدمرة، وصورا مموّهة لجثث على ما يبدو.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التثبت من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وندد الاتحاد الأوروبي "بأشد العبارات بالفظاعات التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية وأتباعها"، في بيان صادر عن وزير خارجيته جوزيب بوريل، في إشارة إلى قصف السجن واتهامات التعذيب بحق أسرى أوكرانيين لدى القوات الروسية.

واضاف البيان أن "هذه الأعمال اللاإنسانية والوحشية تشكل انتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي، وترقى إلى جرائم حرب".

تدمير مدرسة

وعلى صعيد العمليات العسكرية، أعلنت السلطات الأوكرانية السبت أن قصفا روسيا أصاب عددا من البلدات في جنوب البلاد وشرقها ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل في ميكولاييف وتدمير مدرسة في خاركيف.

وأعلن حاكم المنطقة فيتالي كيم على تطبيق تلغرام السبت مقتل مدني وجرح ستة آخرين في قصف لمنطقة سكنية في ميكولاييف (جنوب) حيث لحقت أضرار بعدد من المباني ليل الجمعة السبت.

في خاركيف ثاني مدن أوكرانيا (شرق)، سقطت ثلاثة صواريخ من طراز "اس-300" عند الساعة الثالثة على مدرسة مما أدى إلى اشتعال النيران فيها كما قال رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف.

وأضاف أن المبنى الرئيسي دمّر، ونشر صورًا للمنشأة المحترقة على تلغرام.

في منطقة دونيتسك حيث يتركز الهجوم الروسي في الشرق، تضررت محطة الحافلات والمباني القريبة منها في ضربة على سلوفيانسك حسب حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو.

بور/دص /ص كي سيفيرسك تضرر مركز لتقديم الخدمات الاجتماعية لكن لم تسجل إصابات.

ستهدف عدة بلدات في جنوب البلاد وشرقها موقعا قتيلا على الأقل في ميكولايف (جنوب).

بعد حصار. وبعد أسابيع من المقاومة متحصنة في مجمّع

قالت وزارة الدفاع الروسيّة إنّ الضربات الأوكرانيّة نُفّذت بصواريخ بعيدة المدى تلقّتها كييف من الولايات المتحدة، في "استفزاز شائن" يهدف إلى ثني الجنود عن الاستسلام.

أولينيفكا في منطقة دونيتسك

مرتين حجم إمداداتها في حزيران/يونيو مؤكدة أن خط الأنابيب لا يمكنه العمل بصورة طبيعية بدون توربين أرسلت إلى كندا لإصلاحها ولم تستردها روسيا بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها.

ومنذ ذلك الحين اتفقت ألمانيا وكندا على إعادة الجهاز إلى روسيا، لكن التوربين لم تسلم بعد.

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بينما تسعى الدول الأوروبية إلى تأمين احتياطاتها لفصل الشتاء.

تقاذفت موسكو وكييف الجمعة مسؤوليّة قصف سجن يُحتجز فيه أسرى حرب أوكرانيّون في منطقة تُسيطر عليها روسيا التي أعلنت أنّ 40 سجينًا وثمانية من موظّفي السجن قُتلوا.

© 2022 AFP