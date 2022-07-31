تعادل مانشستر يونايتد ورايو فايكانو 1-1 بمشاركة رونالدو

البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال المباراة الودية لفريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي ضد رايو فايكانو الإسباني في مانشستر في 31 تموز/يوليو 2022.

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – تعادل مانشستر يونايتد الإنكليزي مع ضيفه رايو فايكانو الإسباني 1-1 الأحد على ملعب "أولد ترافورد" في مباراة ودية في كرة القدم شهدت مشاركة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد غيابه عن الجولة التحضيرية في تايلاند وأستراليا.

إعلان اقرأ المزيد

ولعب رونالدو أساسيا منذ البداية قبل أن يترك مكانه مطلع الشوط الثاني للواعد العاجي أماد ديالو (20 عاما) صاحب هدف التقدم للشياطين الحمر بعد ثلاث دقائق من دخوله (48) اثر هجمة قادها الوافد الجديد الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن.

وأدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 57 بواسطة ألفارو غارسيا.

وغاب رونالدو (37 عاما) عن الجولة التحضيرية ليونايتد في تايلاند وأستراليا لأسباب "عائلية"، ثم غاب عن تشكيلة المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ لمباراة السبت الماضي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني الذي ورد اسمه كأحد الأندية المهتمة بالبرتغالي، قبل أن ينفي رئيسه هذا الأمر.

وراجت شائعات في الأسابيع الأخيرة أن رونالدو يريد أن يترك النادي الذي عاد اليه العام الماضي بعد فشل التأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخرج أفضل لاعب في العالم خمس مرات عن صمته مساء الجمعة حين كتب على انستغرام "الأحد، الملك سيلعب"، في إشارة الى اللقاء الودي المقرر ضد رايو فايكانو.

© 2022 AFP