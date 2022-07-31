جائزة المجر الكبرى: استراتيجية فيراري تهدي فيرستابن الفوز بعد انطلاقه من المركز العاشر

بودابست (أ ف ب) – دفع فريق فيراري مجدداً ثمن استراتيجياته الفاشلة، ممهداً الطريق أمام بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن للفوز بجائزة المجر الكبرى، الجولة الثالثة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعدما شق طريقه من المركز العاشر عند الانطلاق الأحد على حلبة "هنغارورينغ".

إعلان اقرأ المزيد

وتسببت استراتيجية فيراري ببدء السباق على الإطار المتوسط الليونة واضطرار الفريق الإيطالي الى الرد على التوقف المبكر لريد بول باستخدام الإطار المتوسط الليونة الأقل تأدية، بحرمان ابن موناكو شارل لوكلير من الفوز وتقليص الفارق الذي يفصله في الصدارة عن فيرستابن قبل العطلة الصيفية، وحتى سائقه الثاني الإسباني كارلوس ساينس من الصعود الى منصة التتويج.

وبعدما بدا في طريقه الى الفوز وتعويض خطأ القيادة الذي جعله ينسحب من سباق الأحد الماضي في فرنسا، أنهى لوكلير السباق في المركز السادس، فيما كان المركز الثاني لصالح بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون أمام زميله في مرسيدس مواطنه جورج راسل الذي كان أول المنطلقين لأول مرة في مسيرته.

وبفوزه الثاني توالياً والثامن هذا الموسم والثامن والعشرين في مسيرته، عزز فيرستابن صدارته للترتيب العام برصيد 258 نقطة، وبفارق 80 نقطة عن ملاحقه لوكلير قبل الدخول في العطلة الصيفية الممتدة حتى 28 آب/أغسطس.

© 2022 AFP