رقم قياسي عالمي لسيدات استراليا في سباق التتابع 4 مرات 200 م حرة

أولي سكارف اف ب

سباحات المنتخب الأسترالي أريان تيتموس (يمين) وماديسون ويلسون وكياه ميلفرتون ومولي أوكالاغان تحتفلن بالرقم القياسي العالمي وذهبية سباق التتابع 4 مرات 200 م حرة في دورة ألعاب الكومنولث في برمنغهام الإنكليزية في 31 تموز/يوليو 2022.

برمنغهام (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – حطمت سيدات استراليا الأحد الرقم القياسي العالمي لسباق التتابع 4 مرات 200 م حرة في السباحة في طريقهن إلى إحراز الذهبية ضمن دورة ألعاب الكومنولث المقامة حاليا في برمنغهام الإنكليزية.

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وقطع المنتخب الأسترالي المكون من ماديسون ويلسون وكياه ميلفرتون ومولي أوكالاغان وأريان تيتموس مسافة السباق بزمن 7:39.29 دقائق، ماحيا الرقم السابق الذي كان بحوزة المنتخب الصيني وهو 7:40.33 دقائق منذ دورة الالعاب الأولمبية الضيف الماضي في طوكيو.

وعادت الفضية إلى كندا، والبرونزية إلى إنكلترا.

ومنحت الواعدة سامر ماكينتوش التقدم لمنتخب بلادها كندا في الـ200 م الأولى، لكن ميلفرتون فرضت نفسها في الـ200 م الثانية مانحة التقدم لأستراليا التي حافظت عليه حتى النهاية ونجحت في تحطيم الرقم القياسي بفضل تيتموس بطلة أولمبياد طوكيو في سباقي 200 م و400 م حرة.

© 2022 AFP