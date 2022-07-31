كأس أوروبا للسيدات: حضور جماهيري لنهائي إنكلترا-ألمانيا يحطم الرقم القياسي لدى الرجال

عدد الحضور الجماهيري للمباراة النهائية لكأس أوروبا للسيدات، وهو رقم قياسي في مباراة في المسابقة القارية لدى الرجال والسيدات، وسجل على ملعب ويمبلي في 31 تموز/يوليو 2022.

لندن (أ ف ب) – حطم الحضور الجماهيري للمباراة النهائية لكأس أوروبا في كرة القدم للسيدات بين إنكلترا المضيفة وألمانيا والبالغ 87192 متفرجا الأحد على ملعب "ويمبلي" في لندن الرقم القياسي في عدد الجماهير في المسابقة القارية سواء لدى الرجال أو السيدات.

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وكان الرقم السابق وهو 79115 متفرجا مسجلا في المباراة النهائية لنسخة الرجال عام 1964 في إسبانيا عندما توج صاحب الأرض باللقب على حساب الاتحاد السوفياتي (2-1).

وكانت المباراة الافتتاحية بين إنكلترا والنمسا (1-صفر) في "أولد ترافورد" والتي شهدت حضور 68871 متفرجا حطمت الرقم القياسي في عدد الجماهير في مباراة في كأس أوروبا للسيدات (41 ألفا)، في حين كان الرقم القياسي لعدد الجماهير في مباراة لمنتخب إنكلترا هو 77768 متفرجا وكان في ويمبلي أيضا وضد ألمانيا بالذات في مباراة ودية عام 2019 خسرتها الإنكليزيات 1-2.

وحطم الرقم القياسي المطلق في عدد الجماهير في مباراة كرة قدم للسيدات مرتين في الربيع الماضي من قبل برشلونة الإسباني على ملعبه كامب نو، الملعب الوحيد في أوروبا الذي يتسع لعدد من الجماهير أكثر من ويمبلي.

في 23 نيسان/أبريل الماضي، حضر 91648 متفرجًا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وفولفسبورغ الألماني، حيث بلغ سعر التذاكر 2.5 يورو للمشتركين في النادي وبين 9 إلى 15 يورو للآخرين.

بالنسبة لنهائي كأس أوروبا، تم طرح تذاكر بين 15 و99 يورو.

وبلغ إجمالي الحضور في النسخة الحالية لكأس أوروبا 574.875 متفرجًا، محطماً أفضل رقم للمسابقة القارية للسيدات والذي تم تحقيقه قبل 5 سنوات في هولندا مع 247041 متفرجًا.

© 2022 AFP