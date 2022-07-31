كأس الأبطال: ميسي ونيمار يقودان سان جرمان للقب على حساب نانت

جاك غييتش ا ف ب/ا ف ب

النجم الارجنتيني لباريس سان جرمان ليونيل ميسي يقاتل للكرة بمواجهة حارس نانت البان لافونت خلال مباراة كأس الابطال الفرنسية في تل ابيب في 31 تموز/يوليو 2022

تل ابيب (أ ف ب) – قاد النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار فريقهما باريس سان جرمان بطل الدوري، إلى التتويج بلقب كأس الابطال الفرنسية لكرة القدم، بمساهمتهما الكبيرة في الفوز على نانت بطل الكأس 4-صفر الاحد في تل أبيب.

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وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 22 واضاف نيمار الهدفين الثاني والرابع (45+5 و82 ركلة جزاء)، فيما سجل الإسباني سيرخيو راموس الهدف الثالث (57).

وعزز سان جرمان رقمه القياسي بعدد مرات احراز اللقب بعدما رفعه للمرة الحادية عشرة، متقدّماً على ليون (8) ورينس وسانت اتيان (5)، فيما يملك نانت ثلاثة ألقاب في 1965 و1999 و2001.

وحقّق المدرب الجديد لسان جرمان كريستوف غالتييه بداية واعدة بعد ان حلّ مع نهاية الموسم الماضي خلفا للارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بقيادة الفريق الى لقبه الاول هذا الموسم.

وتُعدّ هذه المباراة مناسبة تقليدية لافتتاح الموسم، وتقام للمرة الثانية على ملعب بلومفيلد في تل أبيب، بعد الأخيرة التي أحرزها ليل على حساب سان جرمان بالذات 1-صفر.

وافتقد الفريق المملوك قطرياً جهود مبابي الموقوف، لحصوله على ثلاث بطاقات صفراء في أقل من 10 مباريات مع نهاية الموسم المنصرم (أمام موناكو مرسيليا ومونبلييه).

وكان نانت أحرز لقب الكأس وحلّ تاسعاً في الدوري، بقيادة المدرب السابق لسان جرمان أنتوان كومبواريه، بعد تغلبه في النهائي على نيس الذي أشرف عليه غالتييه بالذات.

ومنح "البرغوث" ميسي التقدم لسان جرمان بعد مجهود جماعي رائع وتمريرة بينية متقنة من نيمار، وصلت الى قدم الأرجنتيني الذي تمكن من مرواغة الحارس البان لافون وأودع الكرة داخل الشباك (22).

ووقف نانت ندا لخصمه في الشوط الاول وحظي ببعض الفرص لادراك التعادل، ابرزها محاولة قائده لودوفيك بلاس الذي انطلق نحو منطقة الجزاء قبل ان يتجاوز البرازيلي ماركينيوس ويمرر الكرة الى ايفان غاسند الذي سدّدها على مقربة من المرمى (41).

وتابع سان جرمان سيطرته النسبية على المباراة الا ان فرصه لم تترجم الى اهداف، الى ان تمكن نيمار من مضاعفة النتيجة من ركلة حرة مباشرة اقتنصها بنفسه وسددها رائعة على يسار حارس نانت (45+5).

وقضى سان جرمان على اي آمال لنانت في العودة الى المباراة بعد 12 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني، اثر كرة لولبية من الايطالي ماركو فيراتي نحو الاسباني بابلو سارابيا المتوغل داخل المنطقة فسددها عكسية ابعدها لافون بصعوبة وتهيأت أمام راموس الذي سجلها بكعب قدمه وظهره إلى المرمى بمهارة عالية (57).

وزادت محن نانت بطرد مدافعه الكاميروني جان-شارل كاستليتو والذي تسبّب ايضا بركلة جزاء اثر خطإ على نيمار الذي انبرى لها بنفسه بنجاح، رافعا حصيلة اهداف سان جرمان الى اربعة (82) ومسجلا هدفه الشخصي الثاني في المباراة.

© 2022 AFP