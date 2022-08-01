أول شحنة حبوب أوكرانية تغادر أوديسا صباح الاثنين عند الساعة 05,30 بتوقيت غرينتش  

سيرغي بوبوك ا ف ب

جزء من قذيفة صاروخية في حقل قمح في منطقة خاركيف في أوكرانيا في 19 تموز/يوليو 2022

انقرة (أ ف ب) – أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أن أول شحنة حبوب أوكرانية ستغادر ميناء أوديسا في أوكرانيا صباح الاثنين عند الساعة 05,30 بتوقيت غرينتش.

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وأوضحت الوزارة "ستغادر سفينة الشحن رازوني التي ترفع سيراليون محملة الذرة مرفأ أوديسا عند الساعة 08,30 (الساعة 05,30 ت غ)".

وأضافت أن شحنات أخرى ستلي مع احترام "الممر (البحري) والإجراءات المتفق عليها".

ويهدف الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية والموقع في اسطنبول في 22 تموز/يوليو إلى التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية التي ادت إلى ارتفاع صاروخي في الأسعار في بعض من أفقر دول العالم.

وذكر موقع "مارين ترافيك" الذي يمسح بتقفي تحركات السفن، أن باخرة رازوني لا تزال على رصيف مرفأ أوديسا الأوكراني الاثنين عند الساعة الخامسة صباحا وقد ابلغت السلطات عند الساعة 04,30 ت غ أنها ستبحر.

وبنيت سفنية رازوني العام 1996 ويبلغ طولها 186 مترا وعرضها 25 مترا وهي قادرة على حمل 30 ألف طن.

ودشن مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الأربعاء في اسطنبول بموجب الاتفاق الموقع.

وهو يضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا فضلا عن تركيا والأمم المتحدة.

ويسجل المركز السفن التجارية المشاركة في نقل الحبوب ويتتبعها عبر الاتنترت والأقمار الاصطناعية ويشرف على تفتيشها لدى تحميلها في الموانئ الأوكرانية ولدى وصولها إلى المرافئ التركية.

© 2022 AFP