أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا

سيرغي بوبوك ا ف ب

جزء من قذيفة صاروخية في حقل قمح في منطقة خاركيف في أوكرانيا في 19 تموز/يوليو 2022

انقرة (أ ف ب) – غادرت أول شحنة حبوب أوكرانية ميناء أوديسا الأوكراني الاثنين عند الساعة 06,17 بتوقيت غريينتش بموجب اتفاق دولي مبرم مع روسيا في اسطنبول على ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

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وأوضحت الوزارة "سفينة رازوني غادرت ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس في لبنان. وينتظر أن تصل إلى اسطنبول في الثاني من آب/اغسطس. وستواصل طريقها إلى وجهتها إثر عمليات تفتيش ستتم في اسطنبول".

وقال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن الباخرة محملة 26 ألف طن من الحبوب.

ويفترض أن تصل عند مدخل البوسفور ظهر الثلاثاء على ما أوضح يورك إيسيك الخبير في تتبع تحركات السفن عبر البوسفور وفي المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن شحنات أخرى ستلي "مع احترام الممر (البحري) والإجراءات المتفق عليها".

ووقع الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية تحت إشراف دولي في اسطنبول في 22 تموز/يوليو بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

ووقع بموازته اتفاق مماثل يضمن أيضا تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية رغم العقوبات الدولية.

ومن شأن هذين الاتفاقين التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية التي ادت إلى ارتفاع صاروخي في الأسعار في بعض من أفقر دول العالم بسبب توقف الحركة في الموانئ الأوكرانية جراء الغزو الروسي للبلاد.

وبموجب الاتفاق يجب أن تخضع السفن وحمولتها للتفتيش في اسطنبول بإشراف مركز للتنسيق المتشرك.

ودشن مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الأربعاء في اسطنبول بموجب الاتفاق الموقع.

وهو يضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا فضلا عن تركيا والأمم المتحدة.

ويسجل المركز السفن التجارية المشاركة في نقل الحبوب ويتتبعها عبر الاتنترت والأقمار الاصطناعية ويشرف على تفتيشها لدى تحميلها في الموانئ الأوكرانية ولدى وصولها إلى المرافئ التركية.

© 2022 AFP