الائتلاف الرئاسي والمعارضة في السنغال يعلنان الفوز بالانتخابات التشريعية

جون فيسيلز ا ف ب

دكار (أ ف ب) – أكّدت المعارضة في السنغال الاثنين أنها حصلت على "أغلبية مريحة" في الجمعية الوطنية، بُعيد إعلان الائتلاف الرئاسي فوزه في الانتخابات التشريعية التي أُجريت قبل يوم.

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وقالت أميناتا توري من لائحة الائتلاف الرئاسي مساء الأحد "فزنا بـ 30 دائرة" من أصل 46 دائرة انتخابية، مضيفة "هذا يمنحنا بلا شك أغلبية في الجمعية الوطنية".

ولم يتأخر ردّ المعارضة على تصريحات توري معلنة "تابعنا بتعجّب خروج السيدة توري التي (...) تُقدّم نفسها على أنها متحدثة باسم الرئيس ماكي سال الذي يسعى مرة جديدة إلى مصادرة أصوات السنغاليين الذين منحوا للتو أغلبية مريحة في الجمعية الوطنية لتحالف +حرروا الشعب+ مع ائتلاف +أنقذوا السنغال+" المُعارض.

غير أن المعارضة لم تحدّد في بيانها عدد المقاعد التي نالتها في الجمعية الوطنية ولا إذا كانت الأغلبية التي تتحدث عنها هي أغلبية نسبية أو مطلقة.

وجاء في بيان المعارضة أيضًا "الرأي العام الوطني والدولي شاهد على أي محاولة تلاعب بالنتائج (...) وندعو أيضًا جميع السنغاليين إلى الوقوف من أجل ضمان انتصار الشعب".

اختبار

وأعلنت المعارضة أنها تريد الاستفادة من هذه الانتخابات لفرض نفسها في السلطة في ظلّ حكم الرئيس سال الذي يأمل، من جهته، بالاحتفاظ بأغلبية كبرى.

وتشكل هذه الانتخابات التشريعية اختبارًا بعد الانتخابات المحلية التي جرت في آذار/مارس وفازت المعارضة فيها في المدن الكبرى بما فيها العاصمة دكار وزيغينكور في الجنوب وتيس في الغرب، في هذا البلد المعروف باستقراره في غرب إفريقيا.

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وانتخب السنغاليون أعضاء البرلمان المؤلف من مجلس واحد والذي يضم 165 نائبا ويهيمن عليه حاليا مؤيدو الرئيس سال، لولاية مدتها خمس سنوات.

ووعد ماكي سال بتعيين رئيس للوزراء، المنصب الذي ألغاه ثم أعاده في كانون الأول/ديسمبر 2021، ينتمي إلى التشكيل الذي يفوز في الاقتراع.

وستُعلن اللجنة الوطنية لتعداد الأصوات الإعلان عن النتائج الشاملة الأولية بحلول الجمعة كحدّ أقصى، لكن وسال الإعلام المحلية والحركات السياسية الرئيسية أعلنت عن نتائج جزئية منذ مساء الأحد.

وتُظهر النتائج الأولية التي نشرتها وسائل الإعلام اقتراعًا مُحكمًا وخرقًا واضحًا لتحالف "حرروا الشعب" مع ائتلاف "انقذوا السنغال" لا سيما في المراكز الحضرية.

وتمهيدا للانتخابات، اتفق تحالف "حرروا الشعب" مع ائتلاف "انقذوا السنغال" بقيادة الرئيس السابق عبد الله واد، على العمل معا للحصول على أغلبية برلمانية و "فرض تعايش حكومي".

هدوء خلال الاقتراع

وجرى الاقتراع الأحد بهدوء ودون حوادث تذكر، مع نسبة تصويت بلغت 47%، بحسب وزارة الداخلية.

ونشرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على التصويت حوالى 22 ألف مراقب في جميع أنحاء البلاد. كما يحضر مراقبون من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس).

ويُنتخب 53 نائبًا حسب نظام يجمع بين التمثيل النسبي والقوائم الوطنية، و97 آخرون بناء على نظام الأغلبية في المناطق. وينتخب المغتربون أعضاء البرلمان الخمسة عشر الباقين.

وتنافست في هذه الانتخابات ثمانية تحالفات، بينها أكبر ائتلاف للمعارضة "حرروا الشعب".

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جرت الانتخابات في ظل ارتفاع الأسعار لا سيما بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، وهي حجج تستخدمها المعارضة ضد السلطة التي تركز من جهتها على دعم المنتجات النفطية والمواد الغذائية وكذلك برنامجها لبناء بنى تحتية.

تريد المعارضة إجبار سال على التخلي عن أي طموحات للترشح في 2024.

واتهم سال (60 عاما) الذي انتخب في 2012 لولاية مدتها سبع سنوات ثم أعيد انتخابه في 2019 لخمس سنوات أخرى، بأنه يسعى إلى تجاوز الحد الأقصى للولايات الرئاسية والترشح مجددا في 2024.

© 2022 AFP