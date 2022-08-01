جاكوبس بإمكانه استئناف التدريبات والشك يحوم حول مشاركته في بطولة أوروبا

العداء الايطالي مارسيل جاكوبس عقب مشاركته في تصفيات سباق 100 م في مونديال يوجين لألعاب القوى في 15 تموز/يوليو 2022.

روما (أ ف ب) – أكد الاتحاد الإيطالي لألعاب القوى الإثنين أن بطله الأولمبي في سباق 100 م مارسيل جاكوبس المصاب في فخذه خلال بطولة العالم الأخيرة في مدينة يوجين الأميركية، يمكنه استئناف التدريبات لكن الشك يحوم حول مشاركته في بطولة أوروبا المقررة في ميونيخ في الفترة بين 15 و21 آب/أغسطس الحالي.

إعلان اقرأ المزيد

وقال الاتحاد الإيطالي في موقعه الرسمي "مشاركة جاكوبس (...) سيتم تقييمها خلال الأيام القليلة المقبلة".

وانسحب البطل الأولمبي في طوكيو في سباقي 100 م والتتابع 4 مرات 100 م مع منتخب بلاده قبل نصف نهائي سباق 100 م في مونديال يوجين في تموز/يوليو الماضي، بسبب "شد في العضلة المقربة للفخذ الأيمن".

وأوضح الاتحاد الإيطالي أن التصوير بالرنين المغناطيسي الذي تم إجراؤه الاثنين في روما كشف "التعافي من الإصابة، مع استمرار وجود وذمة طفيفة في إعادة تكوين الأوعية الدموية".

واضاف "تسمح هذه الحالة باستئناف التدريب، مع المتابعة بالموجات فوق الصوتية".

وعانى جاكوبس البالغ من العمر 27 عاما من مشاكل صحية عدة عقب تتويجه بلقب بطل العالم داخل القاعة في سباق 60 م في آذار/مارس الماضي في بلغراد.

وأربكت مشاكل في الأمعاء في كينيا أوائل أيار/مايو وإصابة في الفخذ منتصف الشهر ذاته، بشكل كبير استعدادات جاكوبس هذا الموسم.

وبدا جاكوبس متفائلا في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء احتفاله بالذكرى السنوية الأولى لتتويجه المفاجئ في طوكيو.

قال صاحب الرقم القياسي الأوروبي في سباق 100 م "منذ عام واحد بالضبط، في غضون لحظات، حققت ما توقعه عدد قليل من الناس. إذا نظرنا إلى الوراء، فقد كان عامًا من الصعود والهبوط، لكنني الآن أعود أقوى من أي وقت مضى! لن أتوقف أبدًا عن مفاجأتكم".

© 2022 AFP