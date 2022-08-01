منظمات انسانية تدعو إلى تمديد الهدنة في اليمن ستة أشهر إضافية

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال مؤرتم صحافي في صنعاء في الثامن من حزيران/يونيو 2022

دبي (أ ف ب) – دعت 30 منظمة انسانية ودولية عاملة في اليمن أطراف النزاع إلى تمديد الهدنة التي من المقرر أن تنتهي الثلاثاء، مؤكدة أن عدد الضحايا المدنيين تراجع بشكل "ملحوظ" منذ بدء الهدنة في نيسان/ابريل الماضي.

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وقالت المنظمات في بيان مشترك "نحث جميع أطراف النزاع على تمديد الهدنة لمدة ستة أشهر أو أكثر، والالتزام ببنودها... والوفاء بها جميعها".

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، "انقذوا الاطفال" و"اوكسفام" والمجلس النروجي للاجئين وغيرها من المنظمات العاملة في اليمن.

يدور نزاع في اليمن منذ العام 2014 بين الحوثيين وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.

وفي الثاني من نيسان/أبريل الماضي، دخلت الهدنة حيز التنفيذ بوساطة من الأمم المتحدة. وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، ما مثّل بارقة أمل نادرة بعد حرب مدمرة.

وخلال فترة الهدنة، تبادلت الحكومة اليمنية والمتمردون اتهامات بخرق وقف النار، ولم يطبّق الاتفاق بالكامل وخصوصا ما يتعلق برفع حصار المتمردين لمدينة تعز، لكنه نجح بالفعل في خفض مستويات العنف بشكل كبير.

ويخوض مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ جهودا نحو تمديد الهدنة. ولم تضح بعد مواقف الحوثيين والحكومة.

وأكد المنظمات في بيانها أنه "خلال الأشهر الأربعة الماضية، شهد اليمنيون أطول فترة هدوء في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات".

واضاف البيان "لقد وفرت الأشهر الأربعة الماضية لحظات من الطمأنينة والامل للشعب اليمني. لا يسعنا أن نفقد هذا التقدم الآن".

© 2022 AFP