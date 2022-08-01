مونديال 2022: إصابة قوية تبعد تيسودالي عن منتخب المغرب

- ا ف ب

بروكسل (أ ف ب) – سيغيب الجناح الدولي المغربي طارق تيسودالي ستة أشهر على الأقل عن الملاعب، بعد تعرّضه لاصابة قوية في ركبته ستحرمه المشاركة في مونديال قطر 2022، بحسب ما كشف اللاعب الإثنين.

إعلان اقرأ المزيد

واصيب تيسودالي (29 عاماً) بقطع في الرباط الصليبي لركبته خلال مباراة فريقه خنت وسانت تروندن (1-1) السبت في الدوري البلجيكي لكرة القدم، فاضطر للخروج من الملعب بعد نصف ساعة على البداية.

كتب تيسودالي في حسابه على انستغرام "لقد خضت آخر مباراة لفترة ستة أشهر على الأقل. تتلاشى أحلام كثيرة، لكن الله لديه دوماً خطة افضل من خطتي".

تابع اللاعب الذي قدم موسماً مميزاً مع خنت ما أهله حمل ألون "أسود الأطلس": "أعدكم بأني سأعود أقوى. اتمنى لفريقي كل النجاح هذا الموسم، وسأكون هناك في البلاي أوف. وسأدعم المغرب في كأس العالم".

ومرّ اللاعب المولود في أمستردام في نادي لوهافر الفرنسي (2016-2018) الذي أعاره لعدة أندية هولندية، ثم ارتدى الوان بيرشكوت البلجيكي (2018-2021) قبل انتقاله إلى خنت.

وشارك تيسودالي في كأس أمم إفريقيا الأخيرة مع المنتخب المغربي بقيادة المدرب البوسني وحيد خليلودجيتش. سجّل مرتين في المواجهتين الحاسمتين المؤهلتين لمونديال 2022 في آذار/مارس الماضي ضد جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وفي مونديال قطر المقرّر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وقع المغرب في مجموعة تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا. وكان المنتخب المغربي تعرض لصفعة أخيراً، بعد اصابة قلب الدفاع الجديد لوست هام الإنكليزي نايف أكرد وخضوعه لجراحة في كاحله.

© 2022 AFP