بطولة إنكلترا: ليفربول يمدّد عقد جوتا لفترة طويلة الأمد

باتريسيا دي ميلو موريرا ا ف ب

لندن (أ ف ب) – وقّع المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا "عقداً طويل الأمد" مع ليفربول، بحسب ما أعلن وصيف الدوري الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء.

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ولم يتم الإعلان عن المدّة المحدّدة للعقد أو قيمته، لكن تقارير إعلامية بريطانية أشارت الى ان المهاجم الذي انضم إلى ليفربول عام 2020 من ولفرهامبتون واندررز، التزم بالبقاء في ملعب أنفيلد حتى عام 2027.

ويُعدّ اللاعب البالغ 25 عاماً من العناصر الهامة في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب، إذ سجّل في مشواره مع الحُمر حتى الآن 34 هدفاً في 85 مباراة.

ويغيب جوتا راهناً عن تشكيلة ليفربول لإصابة عضلية بفخذه، وبالتالي عن مباراة فريقه الأولى هذا الموسم في الدوري الإنكليزي أمام فولهام السبت.

قال جوتا لموقع النادي الرسمي "أنا فخور حقاً. منذ وصولي قبل سنتين، فرضت نفسي لاعباً هاماً في هذا الفريق وهذا ما أردته منذ البداية".

تابع "التوقيع لأمد طويل يؤكّد ثقة النادي بي".

وسيكون جوتا جزءاً من هجوم ليفربول هذا الموسم، بمشاركة كل من المصري محمد صلاح، الكولومبي لويس دياس، البرازيلي روبرتو فيرمينو والأوروغوياني داروين نونييس بديل السنغالي ساديو مانيه المنتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني.

© 2022 AFP