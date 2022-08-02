دورة سان خوسيه: خروح بطلة ويمبلدون من الدور الأول

الروسية داريا كاساتكينا ترد إحدى الكرات في مباراتها ضد الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في الدور الاول لدورة سان خوسيه الاميركية في الاول من آب/أغسطس 2022.

سان خوسيه (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – خرجت الكازاخستانبة إيلينا ريباكينا، حاملة لقب ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى الشهر الماضي، من الدور الأول لدورة سان خوسيه الأميركية في كرة المضرب، بخسارتها أمام الروسية داريا كاساتكينا المصنفة سابعة 6-1 و2-6 وصفر-6.

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وهو الفوز الحادي عشر في 12 مباراة لكاساتكينا الثانية عشرة عالميا والمشاركة بعلم محايد على غرار البيلاروس بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتلتقي كاساتكينا التي غابت عن ويمبلدون بسبب قرار المنظمين استبعاد الروس والبيلاروس، في الدور الثاني مع الأميركية تايلور تاونسند الفائزة على الأسترالية ستورم ساندرز 6-1 و6-4.

وكانت ريباكينا قلبت تأخرها أمام التونسية أنس جابر وحرمتها من ان تصبح اول لاعبة عربية وافريقية تحرز لقب بطولة كبرى في كرة المضرب، بعدما هزمتها في نهائي ويمبلدون الإنكليزية على أرض عشبية 3-6 و6-2 و6-2، وتوجت هي بلقبها الكبير الأول.

وتشارك جابر في دورة سان خوسيه حيث صنفت في المركز الثالث وأعفيت من خوض الدور الأول على غرار اليونانية ماريا ساكاري الأولى والإسبانية باولا بادوسا الثانية والبيلاروسية أرينا سابالينكا.

وتستهل جابر مشوارها من الدور الثاني بمواجهة الأميركية ماديسون كيز، وصيفة فلاشينغ ميدوز 2017 الفائزة على الصينية جانغ شواي 6-4 و6-2.

وبلغت الدور الثاني أيضا التشيكية كارولينا بليشكوفا الثامنة بتغلبها على البريطانية كايتي بولتر 1-6 و7-6 (7-5) و6-3، لتلتقي الأميركية أماندا أنيسيموفا الفائزة على مواطنتها أشلين كرويغر 6-2 و7-6 (7-5).

© 2022 AFP