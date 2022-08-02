دورة واشنطن: خروج مبكر لموراي وفينوس وميَّار شريف

السويدي ميكايل إيمر خلال مباراته ضد البريطاني أندي موراي في الدور الاول لدورة واشنطن في كرة المضرب في الأول من آب/أغسطس 2022.

واشنطن (أ ف ب) – خرج المخضرمان البريطاني أندي موراي (35 عاما) والأميركية فينوس وليامس (42 عاما) مبكرا من دورة واشنطن الدولية في كرة المضرب، بخسارة الأول أمام السويدي ميكايل إيمر 6-7 (8-10) و6-4 و1-6، والثانية أمام الكندية ريبيكا مارينو 6-4 و1-6 و4-6 الإثنين في الدور الأول.

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وكافح موراي، المتوج بثلاثة ألقاب في الغراند سلام والمصنف 50 عالميا، لمدة ساعتين و50 دقيقة في مواجهته الأولى أمام السويدي المصنف 115 عالميا، دون أن ينجح في حسمها لصالحه.

ويمني البريطاني، المتوج بذهبية أولمبيادي 2012 في لندن و2016 في ريو دي جانيرو، النفس بأن يكون بين المصنفين في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز التي ظفر بلقبها عام 2012.

واعترف المصنف أول عالميا سابقا "أنا فقط بحاجة إلى بلوغ ربع نهائي أو نصف نهائي في كندا أو سينسيناتي. لكن ذلك لا يبدو واقعيا بعد خسارة مثل هذه".

من جهتها، خسرت فينوس، صاحبة سبعة ألقاب كبرى، مباراتها الأولى بعد غياب نحو عام، عندما سقطت أمام مارينو الصاعدة من التصفيات.

وقالت الشقيقة الكبرى لسيرينا "كان الجمهور معي لكني لم ألعب بشكل جيد. أنا صدئة قليلاً".

وكانت فينوس خسرت مباراتها الأخيرة منذ ما يقرب من عام في دورة شيكاغو وكانت أمام التايوانية هسييه سو-وي.

ولم تكن حال المصرية ميَّار شريف المصنف سابعة أفضل وخرجت بدورها من الدور الأول بخسارتها أمام الكرواتية دونا فيكيتش 4-6 و1-6، على غرار البلجيكية إيليز مرتنس الخامسة والتي سقطت أمام الروسية ليودميلا سامسونوفا 6-7 (4-7) و4-6.

في المقابل، بلغت الأميركية جيسيكا بيغولا والرومانية سيمونا هاليب والإستونية كايا كانيبي المصنفات أولى وثالثة وسادسة تواليا الدور الثاني.

وفازت بيغولا على مواطنتها هايلي باتيست 6-2 و6-2، وهاليب على الإسبانية كريستينا بوكسا الصاعدة من التصفيات 6-3 و7-5، وكانيبي على البلجيكية غريت مينن 6-3 و6-3.

© 2022 AFP