"إيرباص" تفسخ بقية عقدها مع "الخطوط الجوية القطرية" بتسليمها طائرات "إيه-350"

ريمي غابالدا ا ف ب/ارشيف

شعار شركة ايرباص أمام مقر الشركة في بلانياك في جنوب فرنسا في 30 حزيران/يونيو 2020

باريس (أ ف ب) – يبدو أن حلا وديا للنزاع التجاري بين "إيرباص" و"الخطوط الجوية القطرية" أصبح بعيد المنال، مع فسخ المجموعة الاوروبية لتصنيع الطائرات ما تبقى من العقد بين الشركتين وإلغائها عملية تسليم 19 طائرة من طراز إيه-350.

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وبعد إلغاء عملية تسليم 50 طائرة من طراز إيه-321 في كانون الثاني/يناير، وضعت شركة "إيرباص" حدا لبقية عقدها مع "الخطوط الجوية القطرية" الذي يقتضي بتسليم 19 طائرة من طراز إيه-350، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف مؤكدا معلومات أوردتها الصحافة.

ولم ترغب "إيرباص" ولا المجموعة القطرية في التعليق على المعلومات على الفور.

وتعود القضية إلى آب/أغسطس 2021 عندما أمرت هيئة الطيران المدني القطرية "الخطوط الجوية القطرية" بوقف 13 طائرة من طائرات إيرباص إيه-350 عن العمل بسبب تدهور أسطحها الخارجية بسرعة.

ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد الطائرات التي أوقفت عن العمل إلى 23 بحسب آخر إحصاء أجري في نيسان/أبريل، فيما طالبت الخطوط القطرية بتعويضات بقيمة 200 ألف دولار لكل طائرة عن كل يوم توقفت فيه الطائرات عن العمل.

لكن "إيرباص" تطعن في تشخيص السلطات القطرية وشركة الطيران التي تعتبر واحدة من أكبر زبائنها.

بالنسبة إلى "إيرباص" التي تقر بوجود تحلل للطلاء قد يكشف شبكة معدنية متكاملة تهدف إلى حماية الطائرة في حال حدوث صاعقة، فإن هذا الوضع ليس لديه أي تأثير على سلامة الرحلة.

كذلك، تؤكد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران أن هذه التحللات في الطلاء لا تنطوي على أي أخطار تتعلق بتشغيل الطائرة.

من جانبها، طالبت "الخطوط الجوية القطرية" أمام المحكمة العليا في لندن بتعويض مقداره 618 مليون دولار، بالإضافة إلى تعويض عن توقف الطائرات.

ومن المقرر إجراء المحاكمة في حزيران/يونيو 2023. وفي غضون ذلك، ردت شركة "إيرباص" بإلغاء طلب للشركة القطرية لشراء 50 طائرة من طراز "ايه-321" بقيمة تزيد عن ستة مليارات دولار.

© 2022 AFP