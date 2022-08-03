الصربي إيليتش مدرباً لمنتخب لبنان

بيروت (أ ف ب) – أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم تعاقده مع الصربي ألكسندر إيليتش مدرّباً للمنتخب الاول، خلفاً للتشيكي إيفان هاشيك الذي انتهى عقده قبل نحو أربعة اشهر، إثر خروج "رجال الارز" من الدور النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

إعلان اقرأ المزيد

وقال الاتحاد عبر موقعه الرسمي "قرّرت اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم في اجتماعها اليوم (الأربعاء) التعاقد مع المدرب الصربي الكسندر إيليتش لقيادة منتخب لبنان للسنوات الثلاث المقبلة خلفا للمدرب التشيكي ايفان هاشيك. ومن المقرر أن يصل المدرب الصربي مطلع الأسبوع المقبل الى بيروت لتوقيع العقد ومباشرة مهامه التدريبية".

وسيكون إيليتش (53 عاماً) مشرفاً على المنتخب اللبناني في فترة التحضيرات لنهائيات كأس آسيا 2023 والتي سيتحدد الدولة المضيفة لها في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2022 من قبل المكتب التنفيذي في الاتحاد القاري. كما سيكون مناطاً بمهمة الإحلال والتبديل استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويمتلك إيليتش خبرة كبيرة في المنطقة العربية، حيث درّب الاهلي السعودي بالإضافة الى القادسية والرائد والباطن، فضلاً عن الشرطة العراقي.

وبدا إيليتش مسيرته مدافعاً في في النجم الأحمر اليوغوسلافي عام 1990، وانتقل بعدها الى رادنيتشكي نيش ثم قادش الاسباني، وبانيلياكوس اليوناني، ثم الى كلوب بروج البلجيكي حيث توج بطلاً للدوري (1998) والكأس (1996) والسوبر مرتين (1996 و1998)، وأندرلخت البلجيكي أيضاً وساهم في إحرازه الدوري (2001) والكأس (2001 و2002) قبل أن يعتزل مع فيتيس أرنهيم الهولندي عام 2004.

ونال الصربي شهادة التدريب الاوروبية "ويفا برو" عام 2008، وتولى تدريب رادنيتشكي عام 2010، ثم كانت أولى محطاته العربية مع الاهلي السعودي عام 2011 لمدة اربعة أشهر إذ كان مساعداً للمدرب النروجي تروند سولييد، وقاده الى التتويج بطلاً لكاس الملك، ثم قاد رادنيتشكي للتتويج بطلاً للدوري الصربي (2011-2012)، وانقذ الرائد السعودي مرتين من الهبوط (2016 و2018). قاد بعدها الشرطة العراقي لحصد الكأس السوبر المحلي (2019)، ثم كانت آخر محطاته مع القادسية السعودي في الموسم الماضي.

© 2022 AFP