بطولة الإمارات: شباب الأهلي يضمّ المهاجم السوري خربين

فايز نور الدين ا ف ب

دبي (أ ف ب) – أعلن نادي شباب الأهلي الاماراتي لكرة القدم الاربعاء تعاقده مع المهاجم الدولي السوري عمر خربين لمدة موسم واحدة، على سبيل الاعارة قادما من مواطنه الوحدة.

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ورحّب خامس الدوري الاماراتي في الموسم الماضي عبر حسابه في "تويتر" بالدولي السوري الذي يمتد عقده مع الوحدة حتى 2025، دون ذكر قيمة الصفقة.

وسيكون شباب الأهلي النادي الاماراتي الثالث الذي يلعب له خربين بعدما سبق له اللعب للظفرة أيضا موسم 2016-2017.

ويملك خربين (28 عاما) تجربة عربية حافلة، حيث كانت بدايته مع الوحدة الدمشقي (2009-2013)، انتقل بعدها الى القوة الجوية العراقي (2013-2015)، ثم مواطنه الميناء (2015-2016)، ومنه إلى الظفرة (2016-2017).

وكانت التجربة الأهم لصاحب 15 هدفا و8 تمريرات حاسمة مع الوحدة في الموسم الماضي، مع الهلال السعودي الذي انتقل الى صفوفه في 2017. فاز معه بلقب الدوري ثلاث مرات أعوام 2017 و2018 و2020، ومسابقة الكأس مرة واحدة عام 2017، ودوري أبطال آسيا عام 2019، والكأس السوبر السعودي 2018.

وحصل عام 2017 على لقب هداف دوري أبطال آسيا، وجائزة أفضل لاعب في القارة، ليصبح أول لاعب سوري يفوز باللقب، وأول لاعب غير سعودي يفوز بالجائزة مع الهلال.

واعير خربين خلال فترة لعبه مع الهلال الى بيراميدز المصري في 2019.

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