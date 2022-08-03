سواريس يبدأ مشواره مع ناسيونال بديلا وبخسارة

المهاجم الدولي الأوروغوياني لويس سواريس خلال مباراة فريقه ناسيونال ضد غوايانيينسي البرازيلي في ذهاب ربع نهائي مسابقة كوبا سود أميريكانا في الثاني من آب/أغسطس 2022.

مونتيفيديو (أ ف ب) – استهل المهاجم الدولي لويس سواريس مشواره مع فريقه بداياته ناسيونال الثلاثاء عندما دخل بديلا دون أن يجنبه الخسارة أمام ضيفه أتلتيكو غوايانيينسي البرازيلي صفر-1 في ذهاب ربع نهائي مسابقة سود أميريكانا في كرة القدم.

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ودخل سواريس، البالغ من العمر 35 عاما، في الدقيقة 74 مكان فرانكو فاغونديس وكان وقتها فريقه متخلفا بهدف لويز فرناندو منذ الدقيقة 23.

وقوبل دخوله، بعد 17 عامًا من ظهوره الأول بقميص ناسيونال الأبيض، بتصفيق لنحو 30 ألف متفرج في ملعب "غران باركي سنترال" في مونتيفيديو.

وخاض سواريس الذي لم يلعب منذ أيار/مايو الماضي عندما شارك في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه السابق أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد، حصة تدريبية واحدة فقط مع ناسيونال الاثنين.

ومع ذلك، قرّر المدرب بابلو ريبيتو ضمّه إلى تشكيلة الفريق لمباراتها في مسابقة كوبا سود أميريكانا، المرادفة لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في القارة العجوز.

وحظي مهاجم ليفربول الإنكليزي وبرشلونة الإسباني السابق، الأحد عندما وصل لتوه إلى الأوروغواي، بترحيب كبير خلال ظهوره القصير في ملعب غران باركي سنترال"، ملعب ناسيونال، حيث جاء للحديث إلى جماهيره.

ويعتبر سواريس أفضل هداف في تاريخ المنتخب الأوروغوياني برصيد 65 هدفا. بدأ مسيرته في ناسيونال في عام 2005 عن عمر 18 عامًا، قبل رحلة طويلة قادته إلى أياكس أمستردام الهولندي (111 هدفًا في 159 مباراة) وليفربول في عام 2011 وبرشلونة في عام 2015.

© 2022 AFP