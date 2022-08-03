ميلان يتعاقد مع البلجيكي الواعد دي كيتلار لخمسة مواسم

كنزو تريبويار اف ب

لاعب الوسط البلجيكي شارل دي كيتلار خلال مباراة منتخب بلاده ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية في بروكسل في الثامن من حزيران/يونيو 2022.

روما (أ ف ب) – أعلن نادي ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع لاعب الوسط الدولي البلجيكي الواعد شارل دي كيتلار (21 عاما) لمدة خمسة أعوام قادما من كلوب بروج.

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وقال النادي اللومباردي على موقعه على الإنترنت أن "اللاعب وقع عقدًا حتى 30 حزيران/يونيو 2027 وسيرتدي القميص رقم 90".

وكان اللاعب الواعد لمنتخب "الشياطين الحمر" (8 مباريات دولية وهدف واحد) وصل مساء ليلة الاثنين الثلاثاء إلى ميلانو، وتم استقباله من قبل بعض المشجعين وأجرى صباح الثلاثاء فحصه الطبي الروتيني تمهيدا لتوقيع عقد مع روسونيري.

ولم يتحدث دي كيتلار لوسائل الإعلام الحاضرة لكنه حيَّا مساء الإثنين فريقه الأم كلوب بروج برسالة على تويتر "أريد أن أشكر أف سي بروج على إعطائي الفرصة منذ كنت طفلا، (...) لتحقيق أحلامي".

وتألق دي كيتلار الموسم الماضي في مسابقة دوري أبطال أوروبا بقميص النادي البلجيكي، مما دفع ميلان إلى تقديم نحو 35 مليون يورو (تشمل المكافآت) لجذبه إلى دوري الدرجة الأولى، وفقًا للأرقام التي نقلتها الصحافة.

ويمكن لدي كيتلار، بفضل فنياته وسرعته، اللعب في مركز صانع ألعاب الرقم 10 أو على الجناح الأيمن لهجوم الروسينيري.

ويأتي التعاقد معه أيضا كجزء من سياسة بطل إيطاليا، العائد إلى القمة، المعتمدة بشكل خاص على اللاعبين الشباب الذين يتمتعون بإمكانيات تطوير عالية.

وبات دي كيتلار ثالث تعاقدات ميلان في الصيف الحالي بعد مواطنه ديفوك أوريغي القادم في صفقة انتقال حر من ليفربول الإنكليزي والفرنسي ياسين عدلي من بوردو.

وخسر ميلان خدمات لاعب وسطه المدافع الدولي العاجي فرانك كيسييه المنتقل إلى برشلونة الإسباني في صفقة حرة وقطب الدفاع أليسيو رومانيولي المنضم إلى لاتسيو.

ويفتتح ميلان حملة الدفاع عن لقبه في 13 آب/أغسطس المقبل باستضافة أودينيزي.

© 2022 AFP