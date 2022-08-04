اغلاق اسرائيل الحدود قد يرغم محطة توليد الكهرباء في غزة على التوقف عن العمل (مسؤول)

سعيد الخطيب ا ف ب

رجل يقف أمام البوابة الرئيسية المؤدية إلى معبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم) في رفح جنوب قطاع غزة في 4 آب/أغسطس 2022

غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – حذر مدير عام محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة الخميس من خطر توقفها الوشيك بسبب نقص الوقود، في حين دخل الاغلاق الإسرائيلي الكامل للقطاع يومه الثالث.

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أغلقت إسرائيل المعابر المستخدمة للبضائع والأشخاص على طول حدودها مع غزة الثلاثاء، متذرعة بمخاوف من أعمال انتقامية بعد اعتقال اثنين من كبار قياديي حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة.

كما فرض الجيش قيودًا على الحركة في المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة.

وقد أوقفت الإجراءات النادرة تسليم الديزل عبر إسرائيل وهو أمر ضروري لتزويد محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بالوقود.

وقال رفيق مليحة مدير عام المحطة "إذا لم يدخل الديزل الصناعي اللازم للمحطة لتوليد الكهرباء اليوم أو غدًا ستتوقف المحطة عن توليد الكهرباء لعدم وجود (وقود) كاف لتشغيلها".

يواجه سكان غزة البالغ عددهم 2,3 مليون نسمة انقطاعا للتيار الكهربائي بانتظام، وحصلوا الأسبوع الماضي على ما معدله 10 ساعات فقط من التغذية يوميًا، وفقًا لبيانات وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وعادة ما يتم نقل الديزل لمحطة الكهرباء بالشاحنات من مصر أو إسرائيل التي تفرض حصارًا على القطاع منذ سيطرة حركة حماس عليه في عام 2007.

بالإضافة إلى إغلاق خط الإمداد الرئيسي مع إسرائيل، منعت الإجراءات التي فرضت هذا الأسبوع سكان غزة من مغادرة القطاع.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الإغلاق يؤثر على 50 مريضا يوميا كان من المقرر أن يغادروا غزة لتلقي العلاج.

كما أن الآلاف من سكان غزة الذين يحملون تصاريح عمل في إسرائيل لم يتمكنوا من الخروج من المعبر.

ولم ترد وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية على الفور على طلب لوكالة فرانس برس للتعليق على تأثير إغلاق غزة.

أدى الإغلاق إلى إحباط وإرباك السكان الإسرائيليين الذين يعيشون بالقرب من غزة، وفقًا لغادي يركوني رئيس مجلس مستوطنات "أشكول".

على الرغم من أنه يتفهم الاعتبارات الأمنية، قال يركوني لإذاعة كان العامة إن السكان "يعانون للأسف في بعض الأحيان".

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد المزيد من المحادثات الخميس بشأن الإجراءات الأمنية التي فرضت في أعقاب مداهمة لقوات الأمن في منطقة جنين شمال الضفة الغربية.

واعتقلت القوات الاسرائيلية باسم السعدي وقياديا في حركة الجهاد الاسلامي في غزة. وقتل فلسطيني في ال17 من العمر برصاص القوات الإسرائيلية خلال العملية.

© 2022 AFP