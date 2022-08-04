الحكم على نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر بالسجن تسع سنوات في روسيا

إيفينيا نوفوزينينا تصوير مشترك/ا ف ب

نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر في قفص الاتهام في محكمة خيمكي قرب موسكو في 4 آب/أغسطس 2022

خيمكي (روسيا) (أ ف ب) – حكمت محكمة روسية الخميس على نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر بالسجن تسع سنوات لإدانتها بتهريب المخدرات، وهو حكم قاس اعتبره الرئيس الأميركي جو بايدن "غير مقبول"، ويمهد لعملية تبادل أسرى محتملة بين واشنطن وموسكو.

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وكانت لاعبة فينكس ميركوري التي تعتبر من أفضل لاعبات كرة السلة في العالم، أوقفت في شباط/فبراير في موسكو قبيل الغزو الروسي لأوكرانيا، وبحوزتها عبوات سجائر إلكترونية تحتوي على سائل من القنب الهندي، فوقعت في فخّ الأزمة الجيوسياسية التي نشأت بين الولايات المتحدة وروسيا.

وتسارعت محاكمتها في الأيام الأخيرة في وقت تجري مفاوضات بين البلدين حول عملية تبادل معتقلين قد تشمل غراينر، وأكدت واشنطن مؤخرا في هذا السياق أنها قدمت عرضا "مهما" لموسكو.

وأعلنت القاضية آنا سوتنيكوفا أن "المحكمة اعتبرت الموقوفة مذنبة" بتهمة حيازة وتهريب مخدرات، وفق ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس حضرت الجلسة في محكمة خيمكي قرب موسكو.

وتابعت القاضية أنه حُكم على غراينر بـ"السجن تسع سنوات في مجمع سجون" وبدفع غرامة قدرها مليون روبل (حوالى 16 ألف يورو بحسب سعر الصرف الحالي).

وندد بايدن بالحكم مؤكدا في بيان صدر فور إعلان الحكم أن "هذا غير مقبول وأدعو روسيا إلى إطلاق سراحها فورا لتتمكن من الانضمام إلى شريكتها وأحبائها وأصدقائها وزميلاتها في الفريق" مؤكدا عزمه على "العمل بلا كلل" لإعادتها إلى البلاد.

من جهتهم أعلن محامو الرياضية أنهم سيستأنفون الحكم "غير المنطقي إطلاقا".

وكانت غراينر أعلنت آخر مرة توجهت فيها إلى قضاة المحكمة قبل صدور قرارهم "ارتكبت خطأ عن حسن نية وآمل ألّا ينهي الحكم حياتي هنا".

وقبل بدء الجلسة الخميس، حملت صورة أمام الصحافيين تظهر فيها محاطة بزميلاتها في نادي أو غي أم كا إكاتيرينبورغ الروسي الذي جاءت لتلعب معه.

ووصلت اللاعبة البالغة 31 عاماً الى روسيا من أجل اللعب مجدداً خلال فترة توقف الدوري الأميركي مع أو غي أم كا إكاتيرينبورغ، في تقليد بدأته مع الفريق الروسي منذ عام 2014 خلال فترات توقف دوري "دبليو أن بي أيه".

وأوقفت غراينر المتوجة بالذهب الأولمبي مع منتخب بلادها في ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020، في المطار وبحوزتها سائل للسجائر الإلكترونية يحتوي على القنب الهندي.

وإذ اعترفت بحيازتها هذه المادة، أكدت أنها جلبتها إلى روسيا بالخطأ.

ونفت أي إتجار بها، مؤكدة أن هذه الكمية الضئيلة هي لاستخدامها الخاص كمسكن للألم وصفه لها طبيب لأنها تعاني من آلام مزمنة بسبب إصاباتها العديدة.

© 2022 AFP