بطولة ألمانيا: مانيه جاهز بـ"الزي الجلدي التقليدي" لقيادة بايرن

فرانكفورت (أ ف ب) – لم يضيِّع النجم الجديد لنادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، الدولي السنغالي ساديو مانيه أي وقت في التعامل مع زملائه الجدد، كاشفا عن أنه أحضر معه "الزي الألماني التقليدي" إلى العاصمة البافارية هذا الصيف.

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في مقابلة للموقع الرسمي لنادي بايرن ميونيخ، قال مانيه إنه يحتفظ بالبنطال الجلدي التقليدي "ليدرهوزن" الذي مُنح له عندما كان يدافع عن ألوان ريد بول سالزبورغ النمسوي على أمل أن يرتديه يومًا ما في مهرجان "أكتوبر" (مهرجان الجعة) الشهير في ميونيخ.

وقال مانيه عندما سئل عما إذا سبق له حضور المهرجان الذي رأى النور قبل 222 عامًا "للأسف ليس بعد، لكنني أتطلع حقًا لذلك".

وأضاف "حتى أنني امتلك لباس +ليدرهوزن+ (البنطال الجلدي التقليدي) في المنزل منذ كنت ألعب في سالزبورغ. احتفظت به لأنني كنت دائمًا أحب ارتداءه وأنا مهتم بشكل عام بالثقافات الأخرى".

وتابع "في الواقع، زرت المدينة (ميونيخ) مرات عدة سابقا، مع الأصدقاء. ومرة كنا في ملعب أليانز أرينا، في مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال. في ذلك الوقت، لم أكن أتخيل ببساطة أنني سألعب هنا في يوم من الأيام".

لن يظهر مانيه، البالغ من العمر 30 عامًا، في المقدمة أو الوسط فقط عندما ينظم بايرن ميونيخ مهرجانه السنوي في أيلول/سبتمبر، لكنه أظهر بالفعل مدى أهميته في صفوف صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في المانيا في 2022-2023.

أدرك الشباك مبكراً

سجل مانيه هدفا في فوز بايرن ميونيخ على لايبزيغ 5-3 في الكأس السوبر المحلية السبت الماضي، في أول مباراة رسمية له مع النادي منذ انتقاله إلى صفوفه قادما من ليفربول الإنكليزي هذا الصيف.

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وصوله إلى ميونيخ ساعد على تهدئة مخاوف جماهير بايرن بشأن رحيل الهداف التاريخي الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف برشلونة الإسباني، في وقت يسعى النادي البافاري إلى الفوز باللقب الحادي عشر تواليا في البوندسليغا.

وجَّه أفضل لاعب في القارة السمراء عامي 2019 و2022، إنذارا شديد اللهجة بعد المباراة قائلا إن بايرن "يمكن أن يؤدي بشكل أفضل" على الرغم من فوزه بالكأس السوبر العاشرة.

وأضاف "إنها فقط بداية الموسم. لا يزال لدينا الوقت للعمل نحو بلوغ الكمال".

سجّل المهاجم الدولي السنغالي 120 هدفا في 269 مباراة مع ليفربول حيث فاز بألقاب عدة أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنكليزي 2020 ومونديال الأندية 2019.

موهبته في تسجيل الأهداف الحاسمة في المباريات الكبيرة، ستكون مفيدة في الوقت الذي يتطلع فيه ميونيخ إلى تعويض هدافه المرعب ليفاندوفسكي.

بينها هدفه الرائع في مرمى قائد النادي البافاري مانويل نوير عندما راوغه بذكاء وظهره إلى المرمى قبل أن يتابع الكرة داخل المرمى الخالي، مفتتحا التسجيل في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة عام 2019 (3-1 في ميونيخ بينها ثنائية لمانيه، بعدما تعادلا صفر-صفر في ليفربول) في طريقه إلى التتويج بلقبها،

وسجل الدولي البولندي 344 هدفًا في 375 مباراة في ثمانية مواسم مع بايرن، على الرغم من اعتقاد ميونيخ أن رحيل ليفاندوفسكي قد يكون نعمة مقنعة.

"ميا سان ميا"

قال المدرب يوليان ناغلسمان إن تدريبات بايرن هذا العام كانت "أقوى قليلاً" من المواسم السابقة، بينما قال الرئيس التنفيذي أوليفر كان إن التعاقد مع مانيه سيجعل من الصعب على خصومه توقع ما سيفعله.

وقال "يمكنكم رؤية عدد الفرص التي أتيحت لنا - (و) كيف يمكن أن نفاجئ خصومنا".

اعتمد مانيه بشدة على نصيحة لاعب وسط بايرن ميونيخ السابق الدولي الإسباني تياغو ألكانتارا، زميله في ليفربول، عندما قرر الانتقال إلى الدوري الألماني.

قال "قبل انتقالي، تحدثت مع تياغو. أخبرني بكل شيء عن الفريق والمدينة. الجميع يعرف هوية بايرن".

وأضاف "بالنسبة لي، +ميا سان ميا+ (شعار بايرن ميونيخ "هكذا نحن") تعني أن الفريق يأتي دائمًا في المرتبة الأولى. إن العمل الجماعي هو المهم، وليس الفرد. وهذا ما يجعل بايرن ميونيخ مميزًا جدا".

لن يجلب مانيه فقط سرعته الفائقة وتهديده المتسمر لهز الشباك وخبرته على أعلى مستويات، ولكن اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 17، رفع عدد مشجعي ميونيخ بنحو 17 مليونًا.

وقال مانيه "بلدي مكون من 17 مليون شخص مجنون بكرة القدم وكلهم مشجعون لبايرن الآن".

واضاف "أعتقد أنكم سترون الكثير من أعلام السنغال في ملعب أليانز أرينا هذا الموسم".

ويبدأ بايرن ميونيخ النسخة الـ60 للبوندسليغا مساء الجمعة خارج أرضه أمام أينتراخت فرانكفورت الفائز بلقب بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

© 2022 AFP