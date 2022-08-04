بطولة إنكلترا: أرتيتا يأمل أن ينقل جيزوس عقلية الفوز الى أرسنال

جاستن تاليس ا ف ب

لندن (أ ف ب) – أمل الاسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الخميس أن ينقل الوافد الجديد المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس عقلية الفوز بانتظام بالألقاب مع مانشستر سيتي الى زملائه الجدد في النادي اللندني.

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يبدأ ابن الـ25 عامًا مسيرته رسميًا مع أرسنال في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم ضد مضيفه كريستال بالاس الجمعة، بعد انتقاله هذا الصيف من سيتي الذي حقق معه لقب الدوري أربع مرات.

يصل جيزوس الى النادي اللندني بحثًا عن المزيد من الوقت على أرض الملعب، في مسعاه للانضمام الى تشكيلة المنتخب البرازيلي في كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي.

قدّم في الفترة التحضيرية نبذة عمّا يمكن لجماهير أرسنال أن تتوقع منه في الموسم الجديد بعد أن سجل سبعة أهداف.

قال أرتيتا خلال المؤتمر الصحافي على هامش المباراة "عندما تجلب لاعبين من طراز عالٍ من أندية كبرى حققوا نجاحات على مر السنوات، تكون التوقعات عالية".

وتابع "الدور الذي سيلعبه غابي هنا سيكون مختلفًا تمامًا عن الدور الذي لعبه غابي في ناديه السابق. إنه موهبة رائعة ويتمتع بعقلية معدية وسيقدم لنا إضافة كبيرة، ولكن نحن فريق في نهاية المطاف".

كما ضم أرسنال الظهير الاوكراني أولكسندر زينتشنكو من سيتي، في حين أن صفقات كالبرتغالي فابيو فييرا، البرازيلي الشاب ماركينيوس والحارس الاميركي مات تورنر وعودة الفرنسي ويليام صليبا من فترة إعارة في مرسيليا قد عززت تشكيلة أرسنال.

أدى فوزان كبيران على تشلسي وإشبيلية الاسباني في الفترة الاستعدادية للموسم، الى رفع سقف التوقعات بشأن تحقيق أرسنال أحد المراكز الاربعة في الدوري للمرة الاولى منذ سبع سنوات.

إلا أن أرتيتا يدرك أن هذه النتائج لن تعني شيئًا في حال لم يخرج فريقه منتصرًا من ملعب سيلهورست بارك حيث خسر 3-صفر الموسم الماضي.

قال في هذا الصدد "نحن جميعًا متحمسون. حظينا بالفترة التحضيرية التي نريد، كانت منظمة جدًا، حققنا نتائج جيدة وتحضيرات جيدة وأداء جيد".

وأضاف "ولكن الآن تبدأ الكرة في الدوران في سياق مختلف تمامًا وضد فريق في الدوري الممتاز ونعرف ما يجب توقعه".

© 2022 AFP