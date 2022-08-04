بطولة إنكلترا: تشلسي يتعاقد مع لاعب الوسط الواعد تشوكووايميكا

فلاديمير سيمتشيك ا ف ب

لندن (أ ف ب) – تعاقد تشلسي الإنكليزي مع لاعب وسط أستون فيلا اليافع كارني تشوكووايميكا الخميس، في صفقة مقدّرة بـ24 مليون دولار أميركي.

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وكان مدرب أستون فيلا ستيفن جيرارد قد ترك لاعب الوسط خارج تشكيلته التي خاضت جولة إعدادية للموسم في أستراليا، بعد رفضه تمديد عقده الذي ينتهي في 2023.

ودخل تشوكووايميكا الذي سيبلغ التاسعة عشرة في تشرين الأوّل/أكتوبر، إلى تشكيلة فيلا في أيار/مايو 2021 وخاض الموسم الماضي 14 مباراة، بينها اثنتان كلاعب أساسي في الدوري الإنكليزي (برميرليغ).

ولعب دوراً رئيساً خلال فوز إنكلترا بلقب كأس أوروبا تحت 19 عاماً في تموز/يوليو.

قال تشوكووايميكا "كان الأمر مرهقاً لكن لم استطع اخراج تشلسي من رأسي في الأيام القليلة الماضي، ولقد ارتحت الآن للانتهاء من ذلك".

واصبح ثالث لاعب يتعاقد معه تشلسي هذا الصيف، بعد قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي من نابولي الإيطالي والمهاجم رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي حامل اللقب.

© 2022 AFP