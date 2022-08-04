بطولة فرنسا: غالتييه يعلن انضمام سانشيس الوشيك ويأمل بثلاثة تعاقدات اضافية

جيفري فان در هاسلت ا ف ب

باريس (أ ف ب) – أعلن المدرب الجديد لباريس سان جرمان كريستوف غالتييه بأن انتقال لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيس الى صفوف فريق العاصمة الفرنسية بات وشيكا جدا، مؤكدا وصوله بعد ظهر الخميس تمهيدا لتوقيع عقد انتقاله.

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وأشار الى أنه يأمل باضافة ثلاثة لاعبين جدد اضافيين، من الآن وحتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية مطلع الشهر المقبل.

وقال غالتييه في مؤتمر صحافي قبل يومين من مباراة فريقه الرسمية الأولى بإشرافه في الدوري الفرنسي ضد كليرمون "نأمل في الحصول على ثلاثة لاعبين إضافيين" مشيرا الى "صعوبات في سوق الانتقالات. الرئيس (ناصر الخليفي) والمدير الرياضي (البرتغالي لويس كامبوس) يبذلان جهودا كبيرة في هذا الصدد".

وتابع "لكن هل سيأتي هؤلاء اللاعبين الثلاثة سريعاً، أو في وقت لاحق أو لن يأتوا أبدا، هذا ما لا أعرفه. كل ما ادركه بأن النادي يبذل جهودا لكي نملك مجموعة تنافسية".

وعن سانشيس (24 عاماً)، قال غالتييه الذي قاد ليل الى احراز لقب بطل الدوري الموسم قبل الفائت عندما كان سانشيس في تشكيلته "انه لاعب يملك خصائص مختلفة عن الآخرين لا سيما إذا ما قارنته مع ماركو فيراتي وفيتينيا أو دانيلو. انه لاعب يملك انطلاقة صاروخية. يملك القدرة على تحطيم دفاعات الخصم. كما انه يعرف الدوري الفرنسي جيدا والمستوى العالي، وهو لاعب دولي في منتخب بلاده".

وحمل سانشيس ألوان بنفيكا ثم بايرن ميونيخ الألماني الذي أعاره إلى سوانسي سيتي الويلزي، قبل ان ينتقل إلى صفوف ليل في 2019.

وحتى الآن وبانتظار الاعلان رسميا عن قدوم سانشيس، تعاقد سان جرمان مع لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا، والفرنسيين المهاجم هوغو ايكيتيكي والظهير الايمن نوردي موكييلي.

© 2022 AFP