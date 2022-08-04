بيلوسي تصل إلى اليابان المحطة الأخيرة من جولتها الآسيوية

كازوهيرو نوجي ا ف ب

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تصل إلى قاعدة يوكوتا الجوية في طوكيو في 4 آب/أغسطس 2022

طوكيو (أ ف ب) – هبطت الطائرة التي تقلّ رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الخميس في اليابان، آخر محطة في جولتها الآسيوية، بعد زيارة لتايوان أثارت غضب الصين.

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وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس الطائرة وهي تهبط في قاعدة يوكوتا الجوية في طوكيو، حيث وصلت بيلوسي من كوريا الجنوبية بعد أن أصبحت هذا الأسبوع أكبر مسؤولة أميركية تزور تايوان منذ 25 عامًا.

وتجري الصين أكبر مناورات عسكرية لها على الإطلاق حول تايوان التي تعتبرها بكين جزء من أراضيها وتعهدت بالاستيلاء عليها يومًا ما بالقوة إذا لزم الأمر.

ورجّح وزير الدفاع الياباني نوبوو كيشي الخميس سقوط صواريخ صينية في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة للمرة الأولى.

وقال كيشي لصحافيين فيما تجري الصين تدريبات عسكرية مكثّفة في المياه المحيطة بتايوان "يُعتقد أن خمسة من أصل تسعة صواريخ بالستية أطلقتها الصين، قد سقطت ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".

وقال كيشي إنها المرة الأولى التي تهبط فيها صواريخ بالستية صينية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان التي تمتد لمسافة 200 ميل بحري من ساحل اليابان، خارج حدود مياهها الإقليمية.

ومن المقرّر أن تلتقي بيلوسي، التي تزور اليابان للمرة الأولى منذ 2015، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا صباح الجمعة، بحسب قناة NHK التلفزيونية الرسمية.

وستتحدث أيضًا مع رئيس مجلس النواب الياباني هيرويوكي هوسودا بشأن العلاقات الدولية.

© 2022 AFP